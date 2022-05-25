https://ria.ru/20220525/rubl-1790517206.html

Граждан научили определять настоящий курс рубля

Граждан научили определять настоящий курс рубля - РИА Новости, 25.05.2022

Граждан научили определять настоящий курс рубля

Фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа. Однако на рынке есть понимание, что до момента снятия ограничений на доступ нерезидентам... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:17

2022-05-25T02:17

2022-05-25T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа. Однако на рынке есть понимание, что до момента снятия ограничений на доступ нерезидентам на биржу курс все же несколько занижен. Это означает, что представление о реальном курсе можно получить, прибавив к фактическому 5-7 процентов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.До конца мая рубль, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако в начале июня он может начать серьезно слабеть к доллару и евро. Уже сейчас власти снизили долю валютной выручки, обязательной к продаже экспортерами, обсуждается вопрос захода в рынок нерезидентов - пока из Азии. Постепенно появится шанс выйти в короткие позиции.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль