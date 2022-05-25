Граждан научили определять настоящий курс рубля
Эксперт Коган заявил, что настоящий курс рубля выше биржевого на пять—семь процентов
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа. Однако на рынке есть понимание, что до момента снятия ограничений на доступ нерезидентам на биржу курс все же несколько занижен. Это означает, что представление о реальном курсе можно получить, прибавив к фактическому 5-7 процентов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
До конца мая рубль, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако в начале июня он может начать серьезно слабеть к доллару и евро. Уже сейчас власти снизили долю валютной выручки, обязательной к продаже экспортерами, обсуждается вопрос захода в рынок нерезидентов - пока из Азии. Постепенно появится шанс выйти в короткие позиции.
“Так что в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 – за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться- до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар”, - заключил финансист.