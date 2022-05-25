https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

"Они никуда не ушли". Что происходит под Северодонецком

"Они никуда не ушли". Что происходит под Северодонецком - РИА Новости, 25.05.2022

"Они никуда не ушли". Что происходит под Северодонецком

Разрушенные здания, неразорвавшиеся снаряды, усыпанные осколками дворы — силы ЛНР при поддержке российских войск заняли Рубежное, стратегически важную точку на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:00

2022-05-25T08:00

2022-05-25T16:44

рубежное

в мире

вооруженные силы украины

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РУБЕЖНОЕ, 25 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Разрушенные здания, неразорвавшиеся снаряды, усыпанные осколками дворы — силы ЛНР при поддержке российских войск заняли Рубежное, стратегически важную точку на карте, совсем недавно. До линии фронта — три километра, обстрелы продолжаются. О ситуации в городе и настроениях среди его жителей — в репортаже РИА Новости."Некогда престижный район"Построенный еще в конце сороковых немецкими и итальянскими пленными проспект Победителей практически полностью стерт с лица земли. Уцелели лишь памятник воинам-освободителям и Дворец пионеров."Это был один из самых престижных районов, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Просторные квартиры, высокие потолки, парк, аттракционы, много зелени. А теперь сплошные руины, среди которых бегают потерявшиеся собаки и кошки. У некоторых осколками повреждены лапы. Мы стараемся их подкармливать и лечить".На соседней улице Хмельницкого во дворе — чудом уцелевшая голубятня. "До войны у меня было 150 птиц, а теперь всего пара десятков, — кроша хлеб, говорит пенсионерка Валентина. — На днях, когда их кормила, прилетело с украинской стороны. Я успела пригнуться, осколок просвистел буквально над головой и даже задел шапку".В десяти метрах — пять свежих могил. В одной лежат сразу четыре человека: два ребенка 10 и 11 лет, мужчина и пожилая женщина. Погибших детей воспитывала только мать. В середине апреля она отправилась за водой, попросив соседей присмотреть за ними. Вскоре квартал обстреляли, снаряд угодил прямо в квартиру. Рыли могилу и таскали тела уже другие соседи."Мать так и не вернулась, — добавляет Олеся из того же дома. — О ее судьбе до сих пор ничего не известно. Скорее всего, тоже попала под артиллерию".Большинство горожан уехали в соседний Старобельск, где оборудовали пункт временного размещения беженцев. Некоторые перебрались в ближние села к друзьям и родственникам."Во время боев вэсэушники просто выгнали меня из дома и разместили там огневую точку, — вспоминает житель Рубежного Геннадий. — Забрали ноутбук, заявив, что я могу быть российским наводчиком. Но мне кажется, это обычное мародерство. Просто отжимали все, что хотели, даже угоняли автомобили, выламывая двери гаражей".Брошенные позицииНа проспекте Победителей в бывшем здании пожарной службы располагалась часть ВСУ. Просторный внутренний двор забит сгоревшей военной техникой. Кирпичная двухэтажка наполовину разрушена.Рядом с главным входом — дот из мешков с песком. На стенах первого этажа — портретная галерея "национальных героев", вернее, то, что от нее осталось. Тут же валяются "Молитвослов православного воина" и брошюра "Персона, борец, проводник" — это о Степане Бандере.Глубоко под землей — бомбоубежище. Много коридоров, помещений: душевые, туалеты, склады, спальни, подсобки. На полу — вскрытые ящики с еще советскими противогазами, а также ампулы с токсичным ядом — синильной кислотой. Указана дата: 1961 год. Повсюду продукты и одежда — отступавшие провели здесь все последние дни. Уходя, заминировали выходы.Подземные коридоры, видимо, ведут далеко за пределы воинской части, в том числе на территорию химкомбината "Краситель"."В Рубежном несколько крупных промышленных предприятий, — объясняет местный житель Андрей. — И под каждым — лабиринты. Например, из комбината "Заря" можно без труда сбежать в лес за городом".Стрельба по мирнымИменно "Заря" стала последним укрепрайоном украинских войск в Рубежном. Сейчас они в Северодонецке, что в трех километрах отсюда. Позиции находятся на пригорке. Город оттуда как на ладони."Стреляют и по гражданским, — отмечает Андрей. — Совершенно непонятно, зачем. Я даже за водой боюсь пройти две сотни метров. Что уж там говорить про гуманитарку".Ее раздают в 7-м микрорайоне. Продукты можно достать только там, магазины давно закрыты. "Вчера поблизости шел бой, а затем прилетел снаряд, — рассказывают местные резервисты. — Может, целились в комендатуру или просто шмаляли наугад, как это часто бывает".Обстрелы не прекращаются. За минувшие недели много погибших, в том числе детей. Почти каждый день раненые — преимущественно гражданские.На днях в квартиру живущего неподалеку Бориса влетел осколок мины. Застрял в двери. "Взрыв был прямо посреди двора. Хотя военных тут давно нет. Но вэсэушникам, видимо, все равно".Квартал частной застройки по соседству украинская артиллерия уничтожила полностью. Там, по словам Бориса, тоже погибло много мирных.Несмотря на сложную обстановку, в Рубежное поступает все больше гумпомощи. Горожане понемногу возвращаются. Говорят, дома лучше. И отмечают, что самое тяжелое уже позади.

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рубежное, в мире, вооруженные силы украины