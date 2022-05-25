https://ria.ru/20220525/rozhdaemost-1790706616.html

В России выросло число рождений третьих детей в семье

В России выросло число рождений третьих детей в семье - РИА Новости, 25.05.2022

В России выросло число рождений третьих детей в семье

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России удалось замедлить темпы снижения рождаемости. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:37

2022-05-25T18:37

2022-05-25T19:03

татьяна голикова

общество

россия

здоровье - общество

дети

семья

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России удалось замедлить темпы снижения рождаемости."За последние два года нам удалось затормозить снижение суммарного коэффициента рождаемости, то есть количество рождённых детей, которое приходится на одну женщину. Наверное, нам пока нечем похвастаться, это 1,51%, но тем не менее темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили", - сказала Голикова на заседании президиума Государственного совета."В связи с тем, что количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, в силу исторических событий за последние 10 лет с 2010 по 2021 год у нас сократилось на 4,5 миллиона и составляет сейчас 7,5 миллиона, это практически 33%, и в силу этих объективных обстоятельств количество первых и вторых родов у нас уменьшилось", - сказала Голикова на заседании президиума Государственного совета.Она отметила, что абсолютно позитивным стало возрастание количества третьих и последующих детей."У нас возросло достаточно прилично, на 6,6%, количество рождений третьих и последующих детей. То есть те меры, которые мы с вами принимали, и которые мы продолжаем принимать по поддержке семей, они работают. Безусловно, мы каждый раз анализируем эффективность той или иной меры, но сейчас ответственно можно сказать, что меры, которые были предложены вами, на самом начальном этапе, продлены в 2017 году, затем в 2019 году, они имеют сегодня свой эффект и влияют на репродуктивное поведение семей", - добавила она.

https://ria.ru/20220517/aborty-1789055285.html

https://ria.ru/20220404/demografiya-1781586474.html

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Владимир Лаврентьев

татьяна голикова, общество, россия, здоровье - общество, дети, семья