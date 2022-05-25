https://ria.ru/20220525/remont-1790678284.html

Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК

Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК - РИА Новости, 25.05.2022

Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК

Депутаты Архангельского областного собрания обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением снять ограничения для небольших городов и поселков... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:11

2022-05-25T17:11

2022-05-25T17:11

архангельская область

общество

архангельск

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением снять ограничения для небольших городов и поселков на участие в конкурсах для получения субсидий из федерального бюджета, что позволит модернизировать клубы и дома культуры, сообщила пресс-служба регионального заксобрания.Обращение к министру касается развития культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Речь идет об их участии наравне с сельскими поселениями в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию домов культуры, клубов и других учреждений.Как пояснили в заксобрании, сегодня в рамках нацпроекта "Культура" в регионах ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Однако в соответствии с федеральными правилами получить федеральное софинасирование в регионах могут только те поселения, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции."У нас есть прекрасный проект, по которому создаются модельные библиотеки как в сельской местности, так и в городах. А получить средства на капитальный ремонт учреждений культуры могут не все. Из-за этих ограничений многие рабочие поселки и малые города не могут привлечь федеральные средства на модернизацию домов культуры, хотя это один из самых востребованных запросов муниципалитетов", – приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.В связи с этим архангельские парламентарии предложили исключить из правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета понятие "сельскохозяйственная местность", чтобы дать возможность населенным пунктам численностью до 50 тысяч человек участвовать в программе модернизации культурно-досуговых учреждений."Мы ждем на федеральном уровне и поддержки больших городов. Сегодня столица области Архангельск находится за пределами программ по модернизации учреждений культуры, которые нам предлагает федеральное правительство. А запрос на это огромный", – добавила Прокопьева.

https://ria.ru/20220524/otchisleniya-1790423841.html

https://ria.ru/20220511/doplaty-1787990719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, архангельск, архангельская область