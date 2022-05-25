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Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК - РИА Новости, 25.05.2022
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Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК
Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК - РИА Новости, 25.05.2022
Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК
Депутаты Архангельского областного собрания обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением снять ограничения для небольших городов и поселков... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:11
2022-05-25T17:11
архангельская область
общество
архангельск
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением снять ограничения для небольших городов и поселков на участие в конкурсах для получения субсидий из федерального бюджета, что позволит модернизировать клубы и дома культуры, сообщила пресс-служба регионального заксобрания.Обращение к министру касается развития культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Речь идет об их участии наравне с сельскими поселениями в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию домов культуры, клубов и других учреждений.Как пояснили в заксобрании, сегодня в рамках нацпроекта "Культура" в регионах ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Однако в соответствии с федеральными правилами получить федеральное софинасирование в регионах могут только те поселения, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции."У нас есть прекрасный проект, по которому создаются модельные библиотеки как в сельской местности, так и в городах. А получить средства на капитальный ремонт учреждений культуры могут не все. Из-за этих ограничений многие рабочие поселки и малые города не могут привлечь федеральные средства на модернизацию домов культуры, хотя это один из самых востребованных запросов муниципалитетов", – приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.В связи с этим архангельские парламентарии предложили исключить из правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета понятие "сельскохозяйственная местность", чтобы дать возможность населенным пунктам численностью до 50 тысяч человек участвовать в программе модернизации культурно-досуговых учреждений."Мы ждем на федеральном уровне и поддержки больших городов. Сегодня столица области Архангельск находится за пределами программ по модернизации учреждений культуры, которые нам предлагает федеральное правительство. А запрос на это огромный", – добавила Прокопьева.
https://ria.ru/20220524/otchisleniya-1790423841.html
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общество, архангельск, архангельская область
17:11 25.05.2022
 
Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК

Архангельские депутаты предложили снять ограничения для ремонта ДК в поселках

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением снять ограничения для небольших городов и поселков на участие в конкурсах для получения субсидий из федерального бюджета, что позволит модернизировать клубы и дома культуры, сообщила пресс-служба регионального заксобрания.
Обращение к министру касается развития культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Речь идет об их участии наравне с сельскими поселениями в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию домов культуры, клубов и других учреждений.
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Как пояснили в заксобрании, сегодня в рамках нацпроекта "Культура" в регионах ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Однако в соответствии с федеральными правилами получить федеральное софинасирование в регионах могут только те поселения, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции.
"У нас есть прекрасный проект, по которому создаются модельные библиотеки как в сельской местности, так и в городах. А получить средства на капитальный ремонт учреждений культуры могут не все. Из-за этих ограничений многие рабочие поселки и малые города не могут привлечь федеральные средства на модернизацию домов культуры, хотя это один из самых востребованных запросов муниципалитетов", – приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
В связи с этим архангельские парламентарии предложили исключить из правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета понятие "сельскохозяйственная местность", чтобы дать возможность населенным пунктам численностью до 50 тысяч человек участвовать в программе модернизации культурно-досуговых учреждений.
"Мы ждем на федеральном уровне и поддержки больших городов. Сегодня столица области Архангельск находится за пределами программ по модернизации учреждений культуры, которые нам предлагает федеральное правительство. А запрос на это огромный", – добавила Прокопьева.
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