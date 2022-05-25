01:15 25.05.2022 (обновлено: 01:43 25.05.2022)
СМИ: КНДР запустила третью баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР запустила третью баллистическую ракету в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. КНДР совершила третий пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, пуск ракет производился из района аэропорта Сунан в Пхеньяне, передает южнокорейское агентство Ренхап.
Ранее в среду агентство со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске двух баллистических ракет.
"В среду Северная Корея запустила три баллистические ракеты в восточном направлении, заявили военные Южной Кореи", - передает агентство.
По данным агентства, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пуски из района Сунан в Пхеньяне были зафиксированы примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск).
Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.