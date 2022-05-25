https://ria.ru/20220525/prodovolstvie-1790551050.html
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД
Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:23
2022-05-25T10:23
2022-05-25T10:55
в мире
украина
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам."Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции", - добавил Руденко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, андрей руденко
10:23 25.05.2022 (обновлено: 10:55 25.05.2022)
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД
В МИД заявили, что Москва открыта к диалогу по решению продовольственной проблемы
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам.
"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции", - добавил Руденко.