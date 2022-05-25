https://ria.ru/20220525/prodovolstvie-1790551050.html

Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД

Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД

Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:23

2022-05-25T10:23

2022-05-25T10:55

в мире

украина

россия

андрей руденко

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам."Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20220519/abramchenko-1789600658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, андрей руденко