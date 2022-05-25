Рейтинг@Mail.ru
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/prodovolstvie-1790551050.html
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД
Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:23
2022-05-25T10:55
в мире
украина
россия
андрей руденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам."Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции", - добавил Руденко.
https://ria.ru/20220519/abramchenko-1789600658.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, андрей руденко
10:23 25.05.2022 (обновлено: 10:55 25.05.2022)
 
Москва открыта к диалогу по продовольственной проблеме, заявили в МИД

В МИД заявили, что Москва открыта к диалогу по решению продовольственной проблемы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам.
"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции", - добавил Руденко.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 21:58
Абрамченко не видит оснований для прекращения экспорта продовольствия
 
В миреУкраинаРоссияАндрей Руденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала