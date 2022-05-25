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При обстреле украинскими войсками Макеевки пострадал мирный житель

При обстреле украинскими войсками Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.05.2022

При обстреле украинскими войсками Макеевки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:04

2022-05-25T21:04

2022-05-25T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Макеевку. По улице Индустриальной мирный житель получил ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

макеевка

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, макеевка, украина, россия, вооруженные силы украины