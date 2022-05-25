https://ria.ru/20220525/posobiya-1790636302.html

Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия

Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия - РИА Новости, 25.05.2022

Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия

Жителям города Геническа в Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:20

2022-05-25T15:20

2022-05-25T15:25

в мире

владимир путин

здоровье - общество

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. Жителям города Геническа в Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.Процесс выдачи происходит централизованно в координации между военно-гражданской администрацией города и МЧС России.Процесс составления списков бюджетников и пенсионеров для выделения пособия был затруднен в связи с тем, что киевская администрация, как и в других районах области, уничтожила базы данных горожан.Очередь на получение идет быстро. Граждан с паспортами и необходимыми документами вызывают пофамильно. Далее роспись в ведомстве и пособие выдается на руки.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html

https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790612394.html

россия

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область