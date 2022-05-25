https://ria.ru/20220525/posobiya-1790636302.html
Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия
Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия - РИА Новости, 25.05.2022
Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия
Жителям города Геническа в Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:20
2022-05-25T15:20
2022-05-25T15:25
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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. Жителям города Геническа в Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.Процесс выдачи происходит централизованно в координации между военно-гражданской администрацией города и МЧС России.Процесс составления списков бюджетников и пенсионеров для выделения пособия был затруднен в связи с тем, что киевская администрация, как и в других районах области, уничтожила базы данных горожан.Очередь на получение идет быстро. Граждан с паспортами и необходимыми документами вызывают пофамильно. Далее роспись в ведомстве и пособие выдается на руки.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html
https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790612394.html
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в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область
15:20 25.05.2022 (обновлено: 15:25 25.05.2022)
Жители херсонского Геническа начали получать денежные пособия
Жители херсонского Геническа начали получать пособие в размере десяти тысяч рублей