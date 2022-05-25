https://ria.ru/20220525/poshlina-1790564120.html
Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России
Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России - РИА Новости, 25.05.2022
Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России
Польша выступает за введение дополнительной пошлины для стран, продолжающих импортировать нефть из России, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:59
2022-05-25T10:59
2022-05-25T12:25
экономика
владимир путин
дмитрий биричевский
венгрия
польша
россия
евросоюз
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ВАРШАВА, 25 мая — РИА Новости. Польша выступает за введение дополнительной пошлины для стран, продолжающих импортировать нефть из России, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.Политик признал, что некоторые страны выступают против введения эмбарго из-за проблемы с "быстрым отходом" от российской нефти."Быстрым — значит, в течение ближайшего полугодия, например, до конца этого года, или даже в течение 12 месяцев", — пояснил премьер.В этот список он также включил государства, не имеющие выход к морю и доступ к перегрузочным базам. Речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии и Австрии, которые, по словам Моравецкого, добиваются более длинных переходных периодов.В итоге он предложил ввести специальную выравнивающую оплату.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны ЕС последовательно ввели пять пакетов санкций против России. Сейчас союз обсуждает введение шестого пакета ограничительных мер, который среди прочего подразумевает эмбарго на российскую нефть. При этом некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за возможного негативного влияния на собственную экономику.Как отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, отказ от российских газа и нефти повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики. По его словам, даже если Европа начнет сильно экономить, найдет поставщиков в других регионах и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" она сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов.
https://ria.ru/20220518/neft-1789212109.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, дмитрий биричевский, венгрия, польша, россия, евросоюз
10:59 25.05.2022 (обновлено: 12:25 25.05.2022)
Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России
Премьер Польши Моравецкий призвал ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России
ВАРШАВА, 25 мая — РИА Новости. Польша выступает за введение дополнительной пошлины для стран, продолжающих импортировать нефть из России, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Мы ведем переговоры на уровне Европейского союза для того, чтобы согласовать очередной пакет, содержащий также вопросы, связанные с нефтью <…>", — сообщил он.
Политик признал, что некоторые страны выступают против введения эмбарго из-за проблемы с "быстрым отходом" от российской нефти.
"Быстрым — значит, в течение ближайшего полугодия, например, до конца этого года, или даже в течение 12 месяцев", — пояснил премьер.
В этот список он также включил государства, не имеющие выход к морю и доступ к перегрузочным базам. Речь идет о Венгрии
, Чехии, Словакии
и Австрии, которые, по словам Моравецкого, добиваются более длинных переходных периодов.
В итоге он предложил ввести специальную выравнивающую оплату.
"Если кто-то будет дольше импортировать нефть из России
, а он будет импортировать ее дешевле, то он не может получать выгоду в отношении тех стран, тех предпринимателей, которые откажутся от нефти быстрее", — заключил чиновник.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны ЕС
последовательно ввели пять пакетов санкций против России. Сейчас союз обсуждает введение шестого пакета ограничительных мер, который среди прочего подразумевает эмбарго на российскую нефть. При этом некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за возможного негативного влияния на собственную экономику.
Как отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, отказ от российских газа и нефти повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики. По его словам, даже если Европа начнет сильно экономить, найдет поставщиков в других регионах и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" она сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов.