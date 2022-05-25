https://ria.ru/20220525/poshlina-1790564120.html

Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России

Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России - РИА Новости, 25.05.2022

Польша предложила ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России

Польша выступает за введение дополнительной пошлины для стран, продолжающих импортировать нефть из России, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:59

2022-05-25T10:59

2022-05-25T12:25

экономика

владимир путин

дмитрий биричевский

венгрия

польша

россия

евросоюз

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ВАРШАВА, 25 мая — РИА Новости. Польша выступает за введение дополнительной пошлины для стран, продолжающих импортировать нефть из России, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.Политик признал, что некоторые страны выступают против введения эмбарго из-за проблемы с "быстрым отходом" от российской нефти."Быстрым — значит, в течение ближайшего полугодия, например, до конца этого года, или даже в течение 12 месяцев", — пояснил премьер.В этот список он также включил государства, не имеющие выход к морю и доступ к перегрузочным базам. Речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии и Австрии, которые, по словам Моравецкого, добиваются более длинных переходных периодов.В итоге он предложил ввести специальную выравнивающую оплату.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны ЕС последовательно ввели пять пакетов санкций против России. Сейчас союз обсуждает введение шестого пакета ограничительных мер, который среди прочего подразумевает эмбарго на российскую нефть. При этом некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за возможного негативного влияния на собственную экономику.Как отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, отказ от российских газа и нефти повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики. По его словам, даже если Европа начнет сильно экономить, найдет поставщиков в других регионах и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" она сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов.

https://ria.ru/20220518/neft-1789212109.html

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

венгрия

польша

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, дмитрий биричевский, венгрия, польша, россия, евросоюз