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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:14
2022-05-25T08:14
2022-05-25T08:14
погода
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в городе плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Леус: в Москве в среду ожидается до 14 градусов тепла