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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.05.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:14
2022-05-25T08:14
погода
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в городе плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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погода, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
08:14 25.05.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптик Леус: в Москве в среду ожидается до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в городе плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ПогодаМосковская область (Подмосковье)МоскваМихаил Леус
 
 
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