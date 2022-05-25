https://ria.ru/20220525/pogoda-1790531733.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.05.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:14

2022-05-25T08:14

2022-05-25T08:14

погода

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в городе плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва, михаил леус