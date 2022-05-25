https://ria.ru/20220525/podderzhka-1790627239.html
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.05.2022
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин
Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:53
2022-05-25T14:53
2022-05-25T15:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Расширим перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы воспользоваться государственной поддержкой. Многие компании ждут такого решения", - сказал он на заседании правительства в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
14:53 25.05.2022 (обновлено: 15:00 25.05.2022)
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин
Мишустин: власти расширят направления, по которым бизнес может претендовать на поддержку