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Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.05.2022
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Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.05.2022
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин
Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:53
2022-05-25T15:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Расширим перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы воспользоваться государственной поддержкой. Многие компании ждут такого решения", - сказал он на заседании правительства в среду.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
14:53 25.05.2022 (обновлено: 15:00 25.05.2022)
 
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин

Мишустин: власти расширят направления, по которым бизнес может претендовать на поддержку

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Расширим перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы воспользоваться государственной поддержкой. Многие компании ждут такого решения", - сказал он на заседании правительства в среду.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 14:45
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
 
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