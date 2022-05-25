https://ria.ru/20220525/podderzhka-1790627239.html

Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин

Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.05.2022

Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин

Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:53

2022-05-25T14:53

2022-05-25T15:00

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство расширит перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы получить государственную поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Расширим перечень направлений, в которых должен быть занят бизнес, чтобы воспользоваться государственной поддержкой. Многие компании ждут такого решения", - сказал он на заседании правительства в среду.

https://ria.ru/20220525/byudzhet-1790625096.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика