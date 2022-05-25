https://ria.ru/20220525/pensii-1790717495.html

В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне

В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне - РИА Новости, 25.05.2022

В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне

Неработающие пенсионеры могут получить пенсии с учетом индексации уже в июне, решение о повышении пенсий кабмин может принять своим распоряжением, полагает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:28

2022-05-25T19:28

2022-05-25T19:28

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Неработающие пенсионеры могут получить пенсии с учетом индексации уже в июне, решение о повышении пенсий кабмин может принять своим распоряжением, полагает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум."Очень надеюсь, что уже в июне неработающие пенсионеры смогут получить пенсию с учетом индексации", - сказала парламентарий РИА Новости в среду.Она считает, что решение об индексации выплат может быть принято распоряжением правительства. "В начале года был принят закон, позволяющий правительству принимать такие решения", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20220429/pensii-1786270057.html

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общество, совет федерации рф