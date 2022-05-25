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В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне - РИА Новости, 25.05.2022
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В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне
В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне - РИА Новости, 25.05.2022
В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне
Неработающие пенсионеры могут получить пенсии с учетом индексации уже в июне, решение о повышении пенсий кабмин может принять своим распоряжением, полагает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:28
2022-05-25T19:28
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Неработающие пенсионеры могут получить пенсии с учетом индексации уже в июне, решение о повышении пенсий кабмин может принять своим распоряжением, полагает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум."Очень надеюсь, что уже в июне неработающие пенсионеры смогут получить пенсию с учетом индексации", - сказала парламентарий РИА Новости в среду.Она считает, что решение об индексации выплат может быть принято распоряжением правительства. "В начале года был принят закон, позволяющий правительству принимать такие решения", - сказала сенатор.
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общество, совет федерации рф
19:28 25.05.2022
 
В Совфеде полагают, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне

Замглавы комитета Совфеда Бибикова: пенсионеры получат проиндексированные пенсии в июне

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Неработающие пенсионеры могут получить пенсии с учетом индексации уже в июне, решение о повышении пенсий кабмин может принять своим распоряжением, полагает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.
"Очень надеюсь, что уже в июне неработающие пенсионеры смогут получить пенсию с учетом индексации", - сказала парламентарий РИА Новости в среду.
Она считает, что решение об индексации выплат может быть принято распоряжением правительства. "В начале года был принят закон, позволяющий правительству принимать такие решения", - сказала сенатор.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 22:26
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
 
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