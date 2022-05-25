https://ria.ru/20220525/pensii-1790698138.html

Котяков назвал средний размер пенсии после индексации

Котяков назвал средний размер пенсии после индексации - РИА Новости, 26.05.2022

Котяков назвал средний размер пенсии после индексации

Решение об индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсии 35 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T18:13

2022-05-25T18:13

2022-05-26T05:17

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

россия

антон котяков

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решение об индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсии 35 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Хочу сказать, что ваше сегодняшнее решение по индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста. Это в среднем 1760 рублей - прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 (руб – ред.)", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Безусловно, добавил министр, "размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера"."Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка", - отметил он.Котяков добавил, что "Пенсионный фонд начнет доставку пенсии с учетом индексации уже начиная с 3 июня". "То есть мы проведем все необходимые мероприятия, и 3 июня уже доставка будет с учетом дополнительной индексации", - сказал он.

https://ria.ru/20220525/indeksatsiya-1790695076.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, россия, антон котяков