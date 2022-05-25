https://ria.ru/20220525/padenie-1790519985.html

NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии

NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 25.05.2022

NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии

Две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T01:44

2022-05-25T01:44

2022-05-25T02:07

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники.Ранее в среду Пхеньян провел три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным агентства Рёнхап, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пуски из района Сунан в Пхеньяне были зафиксированы примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). С начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220525/seysmosobytiya-1790520113.html

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

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Максим Горбачев

в мире, пхеньян, кндр (северная корея), южная корея