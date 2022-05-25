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NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 25.05.2022
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NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии
NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 25.05.2022
NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии
Две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:44
2022-05-25T02:07
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники.Ранее в среду Пхеньян провел три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным агентства Рёнхап, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пуски из района Сунан в Пхеньяне были зафиксированы примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). С начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://ria.ru/20220525/seysmosobytiya-1790520113.html
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), южная корея
01:44 25.05.2022 (обновлено: 02:07 25.05.2022)
 
NHK: две из трех ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии

NHK: две из трех баллистических ракет КНДР упали вне экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники.
Ранее в среду Пхеньян провел три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным агентства Рёнхап, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пуски из района Сунан в Пхеньяне были зафиксированы примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). С начала года КНДР провела уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Японское море - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
01:52
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР
 
В миреПхеньянКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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