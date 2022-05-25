https://ria.ru/20220525/otstavka-1790584418.html

Президент Южной Осетии принял отставку правительства

Президент Южной Осетии принял отставку правительства - РИА Новости, 25.05.2022

Президент Южной Осетии принял отставку правительства

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал в среду указ об отставке правительства республики. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:55

2022-05-25T11:55

2022-05-25T11:55

в мире

южная осетия

алан гаглоев

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ЦХИНВАЛ, 25 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал в среду указ об отставке правительства республики.Во вторник правительство Южной Осетии ушло в отставку после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева."В соответствии с частью 1 статьи 75 и частью 3 статьи 76 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: объявить об отставке Правительства Республики Южная Осетия", - говорится в документе.Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на бывшего премьера Геннадия Бекоева."Поручить Правительству Республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства Республики Южная Осетия", - подчеркивается в указе.

https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная осетия, алан гаглоев