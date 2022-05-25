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Президент Южной Осетии принял отставку правительства - РИА Новости, 25.05.2022
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Президент Южной Осетии принял отставку правительства
Президент Южной Осетии принял отставку правительства - РИА Новости, 25.05.2022
Президент Южной Осетии принял отставку правительства
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал в среду указ об отставке правительства республики. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:55
2022-05-25T11:55
в мире
южная осетия
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 25 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал в среду указ об отставке правительства республики.Во вторник правительство Южной Осетии ушло в отставку после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева."В соответствии с частью 1 статьи 75 и частью 3 статьи 76 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: объявить об отставке Правительства Республики Южная Осетия", - говорится в документе.Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на бывшего премьера Геннадия Бекоева."Поручить Правительству Республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства Республики Южная Осетия", - подчеркивается в указе.
https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html
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в мире, южная осетия, алан гаглоев
11:55 25.05.2022
 
Президент Южной Осетии принял отставку правительства

Президент Южной Осетии Гаглоев подписал указ об отставке правительства

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 25 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал в среду указ об отставке правительства республики.
Во вторник правительство Южной Осетии ушло в отставку после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева.
"В соответствии с частью 1 статьи 75 и частью 3 статьи 76 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: объявить об отставке Правительства Республики Южная Осетия", - говорится в документе.
Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на бывшего премьера Геннадия Бекоева.
"Поручить Правительству Республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства Республики Южная Осетия", - подчеркивается в указе.
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В миреЮжная ОсетияАлан Гаглоев
 
 
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