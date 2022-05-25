https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790624650.html

В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании

В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании - РИА Новости, 25.05.2022

В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании

В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:43

2022-05-25T14:43

2022-05-25T15:31

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании в РФ, документ должен учитывать (специфику) национальной системы образования, уход от Болонской системы, уход от понятия "образовательная услуга", - сказала парламентарий РИА Новости в среду.По мнению Гумеровой, "нельзя на старом законодательном поле выстроить передовую отечественную систему (образования)"."Я уверена, что если мы говорим о своей национальной системе образования, которая отвечает приоритетам нашего государства, потребностям экономики, безусловно, на мой взгляд, в перспективе это видится новый закон об образовании РФ", - отметила она.По словам законодателя, что должно быть положено в основу этой новой системы образования, что должно стать ее фундаментом - "безусловно, все лучшее что есть". "Обязательно, наработки советской школы, русской классической школы и все современное, что есть в тенденциях", - добавила она.Сенатор отметила, что основной лейтмотив - мы не должны подстраиваться под кого-то, а сделать так, как нам хорошо, удобно, для того, чтобы мы получали на выходе сильные, грамотные, компетентные кадры.Глава комитета СФ отметила, что здесь необходимо вести диалог законодателей, профильных ведомств, экспертов. По ее мнению, "не меньше года должна вестись работа".

https://ria.ru/20220525/lomonosov-1790218102.html

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790592532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование