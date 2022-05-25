Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790624650.html
В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании
В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании - РИА Новости, 25.05.2022
В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании
В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:43
2022-05-25T15:31
общество
россия
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании в РФ, документ должен учитывать (специфику) национальной системы образования, уход от Болонской системы, уход от понятия "образовательная услуга", - сказала парламентарий РИА Новости в среду.По мнению Гумеровой, "нельзя на старом законодательном поле выстроить передовую отечественную систему (образования)"."Я уверена, что если мы говорим о своей национальной системе образования, которая отвечает приоритетам нашего государства, потребностям экономики, безусловно, на мой взгляд, в перспективе это видится новый закон об образовании РФ", - отметила она.По словам законодателя, что должно быть положено в основу этой новой системы образования, что должно стать ее фундаментом - "безусловно, все лучшее что есть". "Обязательно, наработки советской школы, русской классической школы и все современное, что есть в тенденциях", - добавила она.Сенатор отметила, что основной лейтмотив - мы не должны подстраиваться под кого-то, а сделать так, как нам хорошо, удобно, для того, чтобы мы получали на выходе сильные, грамотные, компетентные кадры.Глава комитета СФ отметила, что здесь необходимо вести диалог законодателей, профильных ведомств, экспертов. По ее мнению, "не меньше года должна вестись работа".
https://ria.ru/20220525/lomonosov-1790218102.html
https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790592532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
14:43 25.05.2022 (обновлено: 15:31 25.05.2022)
 
В Совфеде заявили о необходимости разработки нового закона об образовании

Глава комитета Совфеда Гумерова призвала разработать новый базовый закон об образовании

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании, считает глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
России назрела необходимость разработки нового базового закона об образовании в РФ, документ должен учитывать (специфику) национальной системы образования, уход от Болонской системы, уход от понятия "образовательная услуга", - сказала парламентарий РИА Новости в среду.
Репродукция портрета Михаила Ломоносова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:00Наука
"Русский Коменский". Как Ломоносов создал отечественное образование?
По мнению Гумеровой, "нельзя на старом законодательном поле выстроить передовую отечественную систему (образования)".
"Я уверена, что если мы говорим о своей национальной системе образования, которая отвечает приоритетам нашего государства, потребностям экономики, безусловно, на мой взгляд, в перспективе это видится новый закон об образовании РФ", - отметила она.
По словам законодателя, что должно быть положено в основу этой новой системы образования, что должно стать ее фундаментом - "безусловно, все лучшее что есть". "Обязательно, наработки советской школы, русской классической школы и все современное, что есть в тенденциях", - добавила она.
Сенатор отметила, что основной лейтмотив - мы не должны подстраиваться под кого-то, а сделать так, как нам хорошо, удобно, для того, чтобы мы получали на выходе сильные, грамотные, компетентные кадры.
Глава комитета СФ отметила, что здесь необходимо вести диалог законодателей, профильных ведомств, экспертов. По ее мнению, "не меньше года должна вестись работа".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:22
В России работают над новым видением системы образования, заявил Песков
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала