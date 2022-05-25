https://ria.ru/20220525/nikolaev-1790603334.html
Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева
Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева - РИА Новости, 25.05.2022
Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева
Новым генеральным директором "Яндекс.Драйв" стал Алексей Николаев, занимавший с февраля должность директора по стратегическому развитию компании, бывший глава... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:07
2022-05-25T13:07
2022-05-25T13:18
яндекс
алексей николаев
экономика
технологии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новым генеральным директором "Яндекс.Драйв" стал Алексей Николаев, занимавший с февраля должность директора по стратегическому развитию компании, бывший глава "Драйва" Антон Рязанов будет развивать новые бизнесы "Яндекса", сообщили в пресс-службе компании.Уточняется, что стратегия сервиса не изменится. "Драйв" продолжит фокусироваться на подписке (долгосрочной аренде автомобилей) и B2B направлении. Новая структура поможет сделать более эффективным кросс-функциональное взаимодействие команд", - уточнили в сервисе.Николаев присоединился к команде "Драйва" в феврале 2022 года в качестве директора по стратегическому развитию. До этого он работал в "СберХ" и возглавлял направление стратегических партнерств и M&A-интеграций.
https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html
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яндекс, алексей николаев, экономика, технологии
13:07 25.05.2022 (обновлено: 13:18 25.05.2022)
Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева
Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили топ-менеджера Алексея Николаева
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новым генеральным директором "Яндекс.Драйв" стал Алексей Николаев, занимавший с февраля должность директора по стратегическому развитию компании, бывший глава "Драйва" Антон Рязанов будет развивать новые бизнесы "Яндекса", сообщили в пресс-службе компании.
"Алексей Николаев
назначен генеральным директором "Яндекс.Драйва". Антон Рязанов продолжит работу в компании и будет развивать новые бизнесы "Яндекса
", такие как "Драйвматика" и другие технологические проекты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стратегия сервиса не изменится. "Драйв" продолжит фокусироваться на подписке (долгосрочной аренде автомобилей) и B2B направлении. Новая структура поможет сделать более эффективным кросс-функциональное взаимодействие команд", - уточнили в сервисе.
Николаев присоединился к команде "Драйва" в феврале 2022 года в качестве директора по стратегическому развитию. До этого он работал в "СберХ" и возглавлял направление стратегических партнерств и M&A-интеграций.