https://ria.ru/20220525/nikolaev-1790603334.html

Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева

Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева - РИА Новости, 25.05.2022

Генеральным директором "Яндекс.Драйва" назначили Алексея Николаева

Новым генеральным директором "Яндекс.Драйв" стал Алексей Николаев, занимавший с февраля должность директора по стратегическому развитию компании, бывший глава... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:07

2022-05-25T13:07

2022-05-25T13:18

яндекс

алексей николаев

экономика

технологии

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новым генеральным директором "Яндекс.Драйв" стал Алексей Николаев, занимавший с февраля должность директора по стратегическому развитию компании, бывший глава "Драйва" Антон Рязанов будет развивать новые бизнесы "Яндекса", сообщили в пресс-службе компании.Уточняется, что стратегия сервиса не изменится. "Драйв" продолжит фокусироваться на подписке (долгосрочной аренде автомобилей) и B2B направлении. Новая структура поможет сделать более эффективным кросс-функциональное взаимодействие команд", - уточнили в сервисе.Николаев присоединился к команде "Драйва" в феврале 2022 года в качестве директора по стратегическому развитию. До этого он работал в "СберХ" и возглавлял направление стратегических партнерств и M&A-интеграций.

https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html

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яндекс, алексей николаев, экономика, технологии