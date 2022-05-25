https://ria.ru/20220525/nevzorov-1790617590.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова*
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова* - РИА Новости, 25.05.2022
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова*
Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:15
2022-05-25T14:15
2022-05-25T14:16
александр невзоров
происшествия
россия
общество
журналистика
иноагенты
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Невзоров* был заочно арестован 6 мая и объявлен в международный розыск. Это значит, что он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
https://ria.ru/20220524/belotserkovskaya-1790399321.html
https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр невзоров, происшествия, россия, общество, журналистика, иноагенты
14:15 25.05.2022 (обновлено: 14:16 25.05.2022)
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова*
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова по делу о фейках о ВС России
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест известного журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Невзоров* был заочно арестован 6 мая и объявлен в международный розыск. Это значит, что он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).
По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.
Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров* уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле
и не планирует эмигрировать.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.