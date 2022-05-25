Отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова назвала отказ ЕС от российской нефти самоубийством
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отказ ЕС от российской нефти под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.