https://ria.ru/20220525/neft-1790537378.html

Отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС, заявили в МИД

Отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС, заявили в МИД

Отказ ЕС от российской нефти под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран Евросоюза, заявила... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:07

2022-05-25T09:07

2022-05-25T09:07

виктор орбан

шарль мишель

россия

венгрия

будапешт

евросовет

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отказ ЕС от российской нефти под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

https://ria.ru/20220524/gaz-1790288941.html

https://ria.ru/20220521/gretsiya-1789877633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор орбан, шарль мишель, россия, венгрия, будапешт, евросовет, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии