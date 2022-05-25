https://ria.ru/20220525/natsionalisty-1790714823.html

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 39 украинских националистов

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 39 украинских националистов - РИА Новости, 25.05.2022

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 39 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 39 украинских националистов и два танка. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:13

2022-05-25T19:13

2022-05-25T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 39 украинских националистов и два танка."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, одну огневую позицию 152-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", два танка, одну БМД и один полевой склад с боеприпасами", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что также силы ДНР захватили одну 152-миллиметровую буксируемую пушку-гаубицу "Мста-Б" и две БМП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины