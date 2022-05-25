19:13 25.05.2022 (обновлено: 19:20 25.05.2022)
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 39 украинских националистов
Народная милиция ДНР: за сутки уничтожены 39 украинских националистов и два танка
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика"
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика". Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 39 украинских националистов и два танка.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, одну огневую позицию 152-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", два танка, одну БМД и один полевой склад с боеприпасами", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что также силы ДНР захватили одну 152-миллиметровую буксируемую пушку-гаубицу "Мста-Б" и две БМП.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.