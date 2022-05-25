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В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью - РИА Новости, 25.05.2022
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В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью - РИА Новости, 25.05.2022
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью
В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:10
2022-05-25T13:46
происшествия
александр бастрыкин
россия
австралия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в Следственном комитете России.По полученным данным, женщина 1992 года рождения придерживалась "нетрадиционных семейных отношений" и причиняла своей дочери 2013 года рождения "моральные и физические страдания".Уточняется, что сейчас ребенок живет с отцом на территории Ленинградской области.Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и поручил представить доклад о решении суда, согласно которому, девочка жила с матерью.Подозреваемой грозит до двадцати лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220419/nasilie-1784235582.html
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россия
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происшествия, александр бастрыкин, россия, австралия, следственный комитет россии (ск рф)
13:10 25.05.2022 (обновлено: 13:46 25.05.2022)
 
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью

В Ленинградской области гражданку Австралии обвинили в сексуальном насилии над дочерью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в Следственном комитете России.
По полученным данным, женщина 1992 года рождения придерживалась "нетрадиционных семейных отношений" и причиняла своей дочери 2013 года рождения "моральные и физические страдания".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 10:14
В Челябинске возбудили дело о сексуальном насилии над девочкой в интернате
Уточняется, что сейчас ребенок живет с отцом на территории Ленинградской области.
Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и поручил представить доклад о решении суда, согласно которому, девочка жила с матерью.
Подозреваемой грозит до двадцати лет тюрьмы.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:00
Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияАвстралияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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