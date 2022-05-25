https://ria.ru/20220525/nasilie-1790603772.html
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью - РИА Новости, 25.05.2022
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью
В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:10
2022-05-25T13:10
2022-05-25T13:46
происшествия
александр бастрыкин
россия
австралия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в Следственном комитете России.По полученным данным, женщина 1992 года рождения придерживалась "нетрадиционных семейных отношений" и причиняла своей дочери 2013 года рождения "моральные и физические страдания".Уточняется, что сейчас ребенок живет с отцом на территории Ленинградской области.Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и поручил представить доклад о решении суда, согласно которому, девочка жила с матерью.Подозреваемой грозит до двадцати лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220419/nasilie-1784235582.html
https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, австралия, следственный комитет россии (ск рф)
13:10 25.05.2022 (обновлено: 13:46 25.05.2022)
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью
В Ленинградской области гражданку Австралии обвинили в сексуальном насилии над дочерью