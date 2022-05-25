https://ria.ru/20220525/nasilie-1790603772.html

В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью

В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью - РИА Новости, 25.05.2022

В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью

В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:10

2022-05-25T13:10

2022-05-25T13:46

происшествия

александр бастрыкин

россия

австралия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Ленинградской области завели уголовное дело против гражданки Австралии, обвиняемой в совершении действий сексуального характера в отношении дочери, сообщили в Следственном комитете России.По полученным данным, женщина 1992 года рождения придерживалась "нетрадиционных семейных отношений" и причиняла своей дочери 2013 года рождения "моральные и физические страдания".Уточняется, что сейчас ребенок живет с отцом на территории Ленинградской области.Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и поручил представить доклад о решении суда, согласно которому, девочка жила с матерью.Подозреваемой грозит до двадцати лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220419/nasilie-1784235582.html

https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, россия, австралия, следственный комитет россии (ск рф)