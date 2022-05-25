Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей
В Удмуртии бывшего сотрудника СИЗО осудили на 13 лет за насилие над падчерицей
Судебный молоток. Архивное фото
УФА, 25 мая – РИА Новости. Суд в удмуртском Глазове назначил 13 лет лишения свободы экс-сотруднику следственного изолятора за сексуальное насилие над маленькой падчерицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
"Установлено, что в период с 2014 по 2018 годы 35-летний бывший сотрудник следственного изолятора Глазова совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, которой на момент совершения первого преступления было 8 лет. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал", - говорится в сообщении.
Приговор по материалам уголовного дела УК РФ "насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", во вторник вынес Глазовский районный суд.
"Суд, исследовав все доказательства по делу, в том числе показания потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, результаты проведённых экспертиз, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра", - сообщили в пресс-службе.