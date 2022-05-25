https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html

Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей

Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей - РИА Новости, 25.05.2022

Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей

Суд в удмуртском Глазове назначил 13 лет лишения свободы экс-сотруднику следственного изолятора за сексуальное насилие над маленькой падчерицей, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:00

2022-05-25T13:00

2022-05-25T13:00

происшествия

здоровье - общество

глазов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 25 мая – РИА Новости. Суд в удмуртском Глазове назначил 13 лет лишения свободы экс-сотруднику следственного изолятора за сексуальное насилие над маленькой падчерицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.Приговор по материалам уголовного дела УК РФ "насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", во вторник вынес Глазовский районный суд."Суд, исследовав все доказательства по делу, в том числе показания потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, результаты проведённых экспертиз, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220523/nasilie-1790247756.html

глазов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, здоровье - общество, глазов, россия, удмуртская республика (удмуртия)