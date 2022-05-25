https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790581195.html

Протестующие в Кишиневе направились к СИЗО, где находится задержанный Додон

Протестующие в Кишиневе направились к СИЗО, где находится задержанный Додон - РИА Новости, 25.05.2022

Протестующие в Кишиневе направились к СИЗО, где находится задержанный Додон

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии со своими сторонниками проводит акцию протеста против притеснения со стороны властей, они направляются маршем к... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:44

2022-05-25T11:44

2022-05-25T11:47

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии со своими сторонниками проводит акцию протеста против притеснения со стороны властей, они направляются маршем к изолятору генерального управления полиции Кишинева, где содержится задержанный по подозрению в коррупции и госизмене экс-президент Игорь Додон, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники оппозиции собрались в среду утром у здания парламента, к кишиневцам присоединились жители разных районов страны. Протестующие держат плакаты с призывами отправить правительство в отставку, остановить рост цен, отпустить Додона, выступают против телевизионной цензуры. Затем они отправились маршем по центру города, чтобы прийти к изолятору, где находится Додон."Акция протеста направляется к изолятору, где содержится Игорь Додон, чтобы оказать ему поддержку", - сообщил РИА Новости Влад Батрынча - исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон."Мы двигаемся к СИЗО, будем требовать освобождения Додона. Мы считаем, что Додон должен быть безоговорочно освобожден", - заявил Батрынча корреспонденту РИА Новости.По его словам, президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны принести извинения Додону за "позорный спектакль, который был разыгран вчера", поскольку это чисто политическая расправа.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html

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Дарья Буймова

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Акция протеста в Молдавии из-за задержания экс-президента Додона В Молдове проходит акция протеста из-за задержания экс-президента Додона. Манифестанты скандируют: "Свободу Додону", "Нет политическим расправам", "Долой Майю Санду", сообщает корреспондент @rusputnikmd с места событий. 2022-05-25T11:44 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь додон, молдавия