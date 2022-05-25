https://ria.ru/20220525/mchs-1790680354.html

МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин

МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022

МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин

МЧС должно отвечать всем современным вызовам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине, так как у ведомства есть большой опыт по разминированию и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:17

2022-05-25T17:17

2022-05-25T17:55

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС должно отвечать всем современным вызовам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине, так как у ведомства есть большой опыт по разминированию и проведению гуманитарных миссий, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужна новая техника, специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня. Этих проблем меньше не становится. Я сейчас уже не говорю про паводки, техногенные катастрофы и пожары, но имею в виду и ситуацию, которая складывается у нас в рамках специальной военной операции. Здесь тоже немало задач у МЧС", - сказал Путин, представляя нового главу МЧС Александра Куренкова коллегии ведомства.Он отметил, что у министерства большой потенциал в сфере разминирования, а также осуществления гуманитарных миссий."Всё это очень, в высшей степени востребовано. Не сомневаюсь ни на секунду, что вы не просто будете справляться с теми задачами, которые стоят уже давно и возникают вновь, но и будете идти дальше, вперёд, отвечая на современные вызовы и ожидания граждан нашей страны", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220525/mchs-1790680615.html

https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790679180.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)