17:17 25.05.2022 (обновлено: 17:55 25.05.2022)
МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин
Президент Путин: МЧС должно отвечать всем вызовам, в том числе и на фоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС должно отвечать всем современным вызовам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине, так как у ведомства есть большой опыт по разминированию и проведению гуманитарных миссий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужна новая техника, специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня. Этих проблем меньше не становится. Я сейчас уже не говорю про паводки, техногенные катастрофы и пожары, но имею в виду и ситуацию, которая складывается у нас в рамках специальной военной операции. Здесь тоже немало задач у МЧС", - сказал Путин, представляя нового главу МЧС Александра Куренкова коллегии ведомства.
Он отметил, что у министерства большой потенциал в сфере разминирования, а также осуществления гуманитарных миссий.
"Всё это очень, в высшей степени востребовано. Не сомневаюсь ни на секунду, что вы не просто будете справляться с теми задачами, которые стоят уже давно и возникают вновь, но и будете идти дальше, вперёд, отвечая на современные вызовы и ожидания граждан нашей страны", - добавил глава государства.
Вчера, 17:14Путин представил нового главу МЧС Куренкова