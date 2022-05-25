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МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
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МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин
МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин
МЧС должно отвечать всем современным вызовам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине, так как у ведомства есть большой опыт по разминированию и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:17
2022-05-25T17:55
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС должно отвечать всем современным вызовам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине, так как у ведомства есть большой опыт по разминированию и проведению гуманитарных миссий, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужна новая техника, специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня. Этих проблем меньше не становится. Я сейчас уже не говорю про паводки, техногенные катастрофы и пожары, но имею в виду и ситуацию, которая складывается у нас в рамках специальной военной операции. Здесь тоже немало задач у МЧС", - сказал Путин, представляя нового главу МЧС Александра Куренкова коллегии ведомства.Он отметил, что у министерства большой потенциал в сфере разминирования, а также осуществления гуманитарных миссий."Всё это очень, в высшей степени востребовано. Не сомневаюсь ни на секунду, что вы не просто будете справляться с теми задачами, которые стоят уже давно и возникают вновь, но и будете идти дальше, вперёд, отвечая на современные вызовы и ожидания граждан нашей страны", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220525/mchs-1790680615.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
17:17 25.05.2022 (обновлено: 17:55 25.05.2022)
 
МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин

Президент Путин: МЧС должно отвечать всем вызовам, в том числе и на фоне спецоперации

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ
Президент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС должно отвечать всем современным вызовам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине, так как у ведомства есть большой опыт по разминированию и проведению гуманитарных миссий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужна новая техника, специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня. Этих проблем меньше не становится. Я сейчас уже не говорю про паводки, техногенные катастрофы и пожары, но имею в виду и ситуацию, которая складывается у нас в рамках специальной военной операции. Здесь тоже немало задач у МЧС", - сказал Путин, представляя нового главу МЧС Александра Куренкова коллегии ведомства.
Президент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:19
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин
Он отметил, что у министерства большой потенциал в сфере разминирования, а также осуществления гуманитарных миссий.
"Всё это очень, в высшей степени востребовано. Не сомневаюсь ни на секунду, что вы не просто будете справляться с теми задачами, которые стоят уже давно и возникают вновь, но и будете идти дальше, вперёд, отвечая на современные вызовы и ожидания граждан нашей страны", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:14
Путин представил нового главу МЧС Куренкова
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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