https://ria.ru/20220525/materinstvo-1790575297.html

В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству

В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству - РИА Новости, 25.05.2022

В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству

Принятие в Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев- это прорывной, но первый шаг, далее нужно идти к полному... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:29

2022-05-25T11:29

2022-05-25T11:38

религия

россия

русская православная церковь

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Принятие в Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев- это прорывной, но первый шаг, далее нужно идти к полному запрету этой практики, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Концепцию данного законопроекта поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся соисполнителем по нему. Правительство РФ в свою очередь также поддерживает принятие инициативы в первом чтении."Принятие Госдумой вчера в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев – это прорывной шаг, ведь предложения Церкви ранее долгое время не встречали поддержку законодателя. И сейчас мы столкнулись сопротивлением, поскольку суррогатное материнство – это большая криминальная индустрия по продаже детей за рубеж. Они пытались дезориентировать общественное мнение через СМИ. Но депутаты не поддались (этому влиянию - ред.), поддержали нас", - сказал Лукьянов.Вместе с тем, он подчеркнул, что позиция Церкви остается неизменной – "суррогатное материнство неприемлемо как явление". "Заявления о том, что какие-то формы суррогатного материнства приемлемы – неверны. Официальная позиция Русской православной церкви, что данная практика – она безнравственна, не может быть нравственно приемлемой ни при каких условиях", - подчеркнул протоиерей. Он отметил, что суррогатное материнство "разбивает материнство на биологическое и социальное"."Суррогатное материнство остается травмой в душе, люди пытаются забыть это, это же торговля детьми. Пострадавших сторон две: мать и дитя", - сказал представитель РПЦ.Также он добавил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев – "только первый шаг". "Далее надо устранять коммерческий характер суррогатного материнства, чтобы это не было бизнесом по продаже людей. Коммерциализация в этой сфере приводит к злоупотреблению, по факту – бедные рожают для богатых. Далее мы предполагаем, что реклама суррогатного материнства и абортов должна быть исключена, потому что она вводит в заблуждение людей, они не понимают последствий", - рассказал протоиерей.Он утоянил, что если у мамы после процедуры суррогатного материнства – там используется много гормонов, - будет гормональный канцерогенез, - "кто будет ее лечить за бюджетные же деньги и сможет ли она дальше рожать детей - получатся, суррогатное материнство – удар по семье"."Мы хотели бы, чтобы практика суррогатного материнства была устранена, но мы, понимая текущую ситуацию, призываем, что, если оно осуществляется, то хотя бы на безвозмездной основе. Одно дело сестра хочет помочь другой сестре, это было в Индии, но и они от этого отказались. Поэтапный запрет суррогатного материнства – это тот путь, который видится единственно приемлемым", - заключил протоиерей.

https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html

https://ria.ru/20220517/aborty-1789055285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, русская православная церковь, госдума рф