Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220525/materinstvo-1790575297.html
В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству
В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству - РИА Новости, 25.05.2022
В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству
Принятие в Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев- это прорывной, но первый шаг, далее нужно идти к полному... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:29
2022-05-25T11:38
религия
россия
русская православная церковь
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Принятие в Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев- это прорывной, но первый шаг, далее нужно идти к полному запрету этой практики, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Концепцию данного законопроекта поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся соисполнителем по нему. Правительство РФ в свою очередь также поддерживает принятие инициативы в первом чтении."Принятие Госдумой вчера в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев – это прорывной шаг, ведь предложения Церкви ранее долгое время не встречали поддержку законодателя. И сейчас мы столкнулись сопротивлением, поскольку суррогатное материнство – это большая криминальная индустрия по продаже детей за рубеж. Они пытались дезориентировать общественное мнение через СМИ. Но депутаты не поддались (этому влиянию - ред.), поддержали нас", - сказал Лукьянов.Вместе с тем, он подчеркнул, что позиция Церкви остается неизменной – "суррогатное материнство неприемлемо как явление". "Заявления о том, что какие-то формы суррогатного материнства приемлемы – неверны. Официальная позиция Русской православной церкви, что данная практика – она безнравственна, не может быть нравственно приемлемой ни при каких условиях", - подчеркнул протоиерей. Он отметил, что суррогатное материнство "разбивает материнство на биологическое и социальное"."Суррогатное материнство остается травмой в душе, люди пытаются забыть это, это же торговля детьми. Пострадавших сторон две: мать и дитя", - сказал представитель РПЦ.Также он добавил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев – "только первый шаг". "Далее надо устранять коммерческий характер суррогатного материнства, чтобы это не было бизнесом по продаже людей. Коммерциализация в этой сфере приводит к злоупотреблению, по факту – бедные рожают для богатых. Далее мы предполагаем, что реклама суррогатного материнства и абортов должна быть исключена, потому что она вводит в заблуждение людей, они не понимают последствий", - рассказал протоиерей.Он утоянил, что если у мамы после процедуры суррогатного материнства – там используется много гормонов, - будет гормональный канцерогенез, - "кто будет ее лечить за бюджетные же деньги и сможет ли она дальше рожать детей - получатся, суррогатное материнство – удар по семье"."Мы хотели бы, чтобы практика суррогатного материнства была устранена, но мы, понимая текущую ситуацию, призываем, что, если оно осуществляется, то хотя бы на безвозмездной основе. Одно дело сестра хочет помочь другой сестре, это было в Индии, но и они от этого отказались. Поэтапный запрет суррогатного материнства – это тот путь, который видится единственно приемлемым", - заключил протоиерей.
https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html
https://ria.ru/20220517/aborty-1789055285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русская православная церковь, госдума рф
11:29 25.05.2022 (обновлено: 11:38 25.05.2022)
 
В РПЦ отреагировали на решение Госдумы по суррогатному материнству

В РПЦ назвали решение Госдумы запретить суррогатное материнство для иностранцев прорывом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Принятие в Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев- это прорывной, но первый шаг, далее нужно идти к полному запрету этой практики, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Концепцию данного законопроекта поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся соисполнителем по нему. Правительство РФ в свою очередь также поддерживает принятие инициативы в первом чтении.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня 2021, 16:02Религия
В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
"Принятие Госдумой вчера в первом чтении законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранцев – это прорывной шаг, ведь предложения Церкви ранее долгое время не встречали поддержку законодателя. И сейчас мы столкнулись сопротивлением, поскольку суррогатное материнство – это большая криминальная индустрия по продаже детей за рубеж. Они пытались дезориентировать общественное мнение через СМИ. Но депутаты не поддались (этому влиянию - ред.), поддержали нас", - сказал Лукьянов.
Вместе с тем, он подчеркнул, что позиция Церкви остается неизменной – "суррогатное материнство неприемлемо как явление". "Заявления о том, что какие-то формы суррогатного материнства приемлемы – неверны. Официальная позиция Русской православной церкви, что данная практика – она безнравственна, не может быть нравственно приемлемой ни при каких условиях", - подчеркнул протоиерей. Он отметил, что суррогатное материнство "разбивает материнство на биологическое и социальное".
"Суррогатное материнство остается травмой в душе, люди пытаются забыть это, это же торговля детьми. Пострадавших сторон две: мать и дитя", - сказал представитель РПЦ.
Также он добавил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев – "только первый шаг". "Далее надо устранять коммерческий характер суррогатного материнства, чтобы это не было бизнесом по продаже людей. Коммерциализация в этой сфере приводит к злоупотреблению, по факту – бедные рожают для богатых. Далее мы предполагаем, что реклама суррогатного материнства и абортов должна быть исключена, потому что она вводит в заблуждение людей, они не понимают последствий", - рассказал протоиерей.
Он утоянил, что если у мамы после процедуры суррогатного материнства – там используется много гормонов, - будет гормональный канцерогенез, - "кто будет ее лечить за бюджетные же деньги и сможет ли она дальше рожать детей - получатся, суррогатное материнство – удар по семье".
"Мы хотели бы, чтобы практика суррогатного материнства была устранена, но мы, понимая текущую ситуацию, призываем, что, если оно осуществляется, то хотя бы на безвозмездной основе. Одно дело сестра хочет помочь другой сестре, это было в Индии, но и они от этого отказались. Поэтапный запрет суррогатного материнства – это тот путь, который видится единственно приемлемым", - заключил протоиерей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании X Парламентских встреч в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 15:44Религия
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
 
РелигияРоссияРусская православная церковьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала