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Луценко: санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства - РИА Новости, 25.05.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20220525/lutsenko-1790562279.html
Луценко: санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства
Луценко: санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства - РИА Новости, 25.05.2022
Луценко: санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства
Финансовая политика, которую ведут власти Вологодской области, показала свою эффективность, бюджет 2021 года стал рекордным по доходам, заявил председатель... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:54
2022-05-25T10:54
вологодская область
андрей луценко
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВОЛОГДА, 25 мая - РИА Новости. Финансовая политика, которую ведут власти Вологодской области, показала свою эффективность, бюджет 2021 года стал рекордным по доходам, заявил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Он прокомментировал отчет губернатора Олега Кувшинникова перед депутатами об итогах социально-экономического развития Вологодчины за 2021 год и прошедшее десятилетие."Несмотря на пандемию, бюджет 2021 года стал рекордным по доходам. Это позволило увеличить и расходы, снизить до минимума государственный долг. Главное: регион смог накопить солидную финансовую подушку безопасности. Поэтому в этом году санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства: ни один начатый объект не будет заморожен", - привели слова Луценко в пресс-службе Заксобрания.Как отмечалось в докладе губернатора, начиная с 2016 года, областной бюджет, за исключением "ковидного" 2020 года, исполнялся с профицитом. Это позволило сформировать существенный финансовый резерв. По отношению профицита к доходам – Вологодская область вышла на третье место в России.Приоритетной задачей, по словам Кувшинникова, остается снижение государственного долга. Если соотношение долга к собственным доходам в 2013 году было более 100%, то к концу 2021 года - всего 13%. По оценке Минфина, Вологодчина относится к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости.В отношении развития социально-экономической инфраструктуры глава Заксобрания обратил внимание на вопрос газификации населенных пунктов. В отчете перед депутатами главы региона отмечалось, что до 2030 года планируется подключить к газу все районы области. Кроме того, в план-график программы "социальной газификации", предусматривающей подведение газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей, вошло 339 населенных пунктов Вологодчины."Ряд регионов уже приняли решение об увеличении мер поддержки для населения при компенсации расходов на газификацию жилых домов. В Вологодской области такая поддержка может варьироваться от 300 рублей до 25 тысяч. Безусловно, этого мало. Поэтому депутаты "Единой России" вышли с предложением к губернатору рассмотреть такой вопрос на уровне региона", - прокомментировал Луценко.
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андрей луценко, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
10:54 25.05.2022
 

Луценко: санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 25 мая - РИА Новости. Финансовая политика, которую ведут власти Вологодской области, показала свою эффективность, бюджет 2021 года стал рекордным по доходам, заявил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Он прокомментировал отчет губернатора Олега Кувшинникова перед депутатами об итогах социально-экономического развития Вологодчины за 2021 год и прошедшее десятилетие.
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"Несмотря на пандемию, бюджет 2021 года стал рекордным по доходам. Это позволило увеличить и расходы, снизить до минимума государственный долг. Главное: регион смог накопить солидную финансовую подушку безопасности. Поэтому в этом году санкции не помешают выполнить нам все взятые обязательства: ни один начатый объект не будет заморожен", - привели слова Луценко в пресс-службе Заксобрания.
Как отмечалось в докладе губернатора, начиная с 2016 года, областной бюджет, за исключением "ковидного" 2020 года, исполнялся с профицитом. Это позволило сформировать существенный финансовый резерв. По отношению профицита к доходам – Вологодская область вышла на третье место в России.
Приоритетной задачей, по словам Кувшинникова, остается снижение государственного долга. Если соотношение долга к собственным доходам в 2013 году было более 100%, то к концу 2021 года - всего 13%. По оценке Минфина, Вологодчина относится к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости.
В отношении развития социально-экономической инфраструктуры глава Заксобрания обратил внимание на вопрос газификации населенных пунктов. В отчете перед депутатами главы региона отмечалось, что до 2030 года планируется подключить к газу все районы области. Кроме того, в план-график программы "социальной газификации", предусматривающей подведение газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей, вошло 339 населенных пунктов Вологодчины.
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"Ряд регионов уже приняли решение об увеличении мер поддержки для населения при компенсации расходов на газификацию жилых домов. В Вологодской области такая поддержка может варьироваться от 300 рублей до 25 тысяч. Безусловно, этого мало. Поэтому депутаты "Единой России" вышли с предложением к губернатору рассмотреть такой вопрос на уровне региона", - прокомментировал Луценко.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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