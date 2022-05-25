https://ria.ru/20220525/kurs-1790652157.html

Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля

Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля - РИА Новости, 25.05.2022

Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 66,94 копейки - до 56,2996 рубля, курс евро - на 94,95 копейки, до 57,921 рубля,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:03

2022-05-25T16:03

2022-05-25T16:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

валюта

доллар

курс доллара

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 66,94 копейки - до 56,2996 рубля, курс евро - на 94,95 копейки, до 57,921 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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