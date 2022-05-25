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Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля - РИА Новости, 25.05.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 66,94 копейки - до 56,2996 рубля, курс евро - на 94,95 копейки, до 57,921 рубля,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:03
2022-05-25T16:03
2022-05-25T16:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 66,94 копейки - до 56,2996 рубля, курс евро - на 94,95 копейки, до 57,921 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, евро, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 56,3 рубля, евро — до 57,92 рубля