https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790672939.html
Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра
Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра - РИА Новости, 25.05.2022
Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра
Президент России Владимир Путин приехал в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы представить нового министра Александра Куренкова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:52
2022-05-25T16:52
2022-05-25T16:56
политика
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы представить нового министра Александра Куренкова.Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом РФ. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС. Позже Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
16:52 25.05.2022 (обновлено: 16:56 25.05.2022)
Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра
Президент Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра Куренкова