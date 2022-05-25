https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790672939.html

Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра

Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра - РИА Новости, 25.05.2022

Путин приехал в МЧС, чтобы представить нового министра

Президент России Владимир Путин приехал в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы представить нового министра Александра Куренкова. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:52

2022-05-25T16:52

2022-05-25T16:56

политика

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в центр управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы представить нового министра Александра Куренкова.Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом РФ. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС. Позже Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия