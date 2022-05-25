https://ria.ru/20220525/kontrakt-1790609316.html

Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 25.05.2022

Совфед одобрил закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Совет Федерации поддержал законопроект, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта на прохождение военной службы. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:38

2022-05-25T13:38

2022-05-25T14:53

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Совет Федерации поддержал законопроект, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта на прохождение военной службы.Перед этим документ в трех чтениях одобрили депутаты Госдумы, далее он поступит на подпись президенту.Согласно действующему законодательству, россиянин может впервые пойти служить по контракту в возрасте от 18 до 40 лет, иностранец — до 30 лет.При вступлении в силу, закон исключит возрастной предел как для российских, так и для иностранных граждан трудоспособного возраста.Как заявил на заседании верхней палаты парламента замминистра обороны Николай Панков, документ позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров. Он добавил, что в десантные войска возрастных контрактников не возьмут из-за особых требований по здоровью.В пояснительной записке к документу отмечается, что, как показывает опыт, высокопрофессиональными специалистами, которые необходимы для обращения с высокоточным оружием и военной техникой, военнослужащие становятся к 40-45 годам. Авторы полагают, что закон привлечет на службу по контракту инженеров, специалистов медицинского обеспечения, технического обслуживания, связи.

https://ria.ru/20220401/prizyv-1780843330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, общество