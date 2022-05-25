Премьер Польши призвал поддержать конфискацию российской собственности
Премьер Польши Моравецкий призвал оппозицию поддержать изъятие российской собственности
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности.
Планируется, что в четверг парламент Польши займется рассмотрением изменений в Конституцию, которые позволят конфисковывать российскую собственность. Ожидается, что против подобных изменений выступят некоторые оппозиционные объединения, которые заявили, что "не хотят изменять конституцию вместе с теми, кто ее нарушает", имея в виду правящую партию "Право и справедливость". По последним данным, в Польше заморожено в общей сложности имущество, принадлежащее российским субъектам хозяйствования и частным лицам на сумму около 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов).
"В Польше находится собственность российских олигархов. Эту собственность мы заморозили. Также мы заморозили собственность Российской Федерации. Они не могут ей пользоваться. Но этого мало. Я призываю все оппозиционные партии, чтобы поддержали эти изменения в конституции", - заявил Моравецкий журналистам в среду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.