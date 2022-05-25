https://ria.ru/20220525/kndr-1790516117.html
СМИ: КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 25.05.2022
СМИ: КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря
КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T00:19
2022-05-25T00:19
2022-05-25T00:57
в мире
южная корея
сша
джо байден
пхеньян
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап."В среду Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, заявили военные Южной Кореи, всего через день после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию", - передает агентство.Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://ria.ru/20220519/koreya-1789479716.html
южная корея
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, джо байден, пхеньян, кндр (северная корея)
00:19 25.05.2022 (обновлено: 00:57 25.05.2022)
СМИ: КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря