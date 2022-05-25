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Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая - РИА Новости, 25.05.2022
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Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая - РИА Новости, 25.05.2022
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:15
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общество
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Вчерашний день в Москве стал самым холодным с начала мая, максимальная температура составила всего лишь 9,9 градуса", - сказал Леус.
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общество, москва
08:15 25.05.2022
 
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая

Вторник стал самым холодным днем в Москве в мае с максимальной температурой 9,9 градуса

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Вчерашний день в Москве стал самым холодным с начала мая, максимальная температура составила всего лишь 9,9 градуса", - сказал Леус.
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