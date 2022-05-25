https://ria.ru/20220525/kholod-1790532023.html
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая - РИА Новости, 25.05.2022
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:15
2022-05-25T08:15
2022-05-25T08:15
общество
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Вчерашний день в Москве стал самым холодным с начала мая, максимальная температура составила всего лишь 9,9 градуса", - сказал Леус.
https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая
Вторник стал самым холодным днем в Москве в мае с максимальной температурой 9,9 градуса