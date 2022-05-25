https://ria.ru/20220525/kholod-1790532023.html

Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая

Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая - РИА Новости, 25.05.2022

Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая

Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:15

2022-05-25T08:15

2022-05-25T08:15

общество

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Вчерашний день в Москве стал самым холодным с начала мая, максимальная температура составила всего лишь 9,9 градуса", - сказал Леус.

https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва