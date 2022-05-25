https://ria.ru/20220525/izmeneniya-1790629329.html

Депутаты Мосгордумы приняли изменения в избирательное законодательство

Депутаты Мосгордумы приняли изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 25.05.2022

Депутаты Мосгордумы приняли изменения в избирательное законодательство

Московская городская дума приняла изменения в избирательное законодательство, они предусматривают ведение списка избирателей в электронном виде, увеличивают... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:00

2022-05-25T15:00

2022-05-25T15:00

политика

дмитрий реут

москва

московская городская дума

московская городская избирательная комиссия

мосгоризбирком

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московская городская дума приняла изменения в избирательное законодательство, они предусматривают ведение списка избирателей в электронном виде, увеличивают численность наблюдателей и предусматривают проведение дистанционного электронного голосования, соответствующее решение было принято на пленарном заседании столичного парламента.В среду, 25 мая, рассматривался проект закона города Москвы "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы". По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, этот законопроект приводит московское законодательство в соответствии с федеральным. В частности, предусматриваются изменения, связанные с институтом членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Теперь члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут назначаться только в Мосгоризбирком, при этом срок их полномочий сокращается. Также предусматривается возможность составления и ведения списка избирателей, участников референдума в электронном виде, увеличивают численность наблюдателей до трех на каждый день голосования. Кроме того, законопроект предусматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования и ряд других изменений.Шапошников, в свою очередь, добавил, что изменения коснутся и требований к сбору подписей избирателей: с 10 до 5% уменьшится максимальное число недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей, при выявлении которого избирательная комиссия откажет в регистрации кандидата.Также ужесточаются сроки лишения избирательного права для осужденных за ряд тяжких преступлений: экстремистской направленности, против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Еще включена норма, согласно которой при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации голосование может быть отложено.По итогам обсуждения МГД приняла данный проект закона."На заседании Мосгордумы поддержан закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и признании утратившими силу отдельных законов или положений законов города Москвы". Документ внесен в первоочередном порядке Московской городской избирательной комиссией и направлен на приведение столичных законов в соответствие с федеральным законодательством", - рассказал журналистам Шапошников.

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https://ria.ru/20220511/otstavka-1787922483.html

https://ria.ru/20220427/veyp-1785727524.html

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политика, дмитрий реут , москва, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком