https://ria.ru/20220525/inflyatsiya-1790688364.html
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России - РИА Новости, 25.05.2022
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России
Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:41
2022-05-25T17:41
2022-05-25T19:00
инфляция
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин."Текущий год - непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11%. Но когда я говорю" непростой" - это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики - даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах - в разы больше. Это удивительно", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, посвящённом социальной поддержке граждан.Он добавил, что российские власти все равно должны реагировать на показатели инфляции."Хотя, честно говоря, для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного не происходит", - отметил глава государства."Рост, которой (инфляции), как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
https://ria.ru/20220525/mrot-1790690875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, экономика, владимир путин, россия
17:41 25.05.2022 (обновлено: 19:00 25.05.2022)
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России
Президент Путин: рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Текущий год - непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11%. Но когда я говорю" непростой" - это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в северной Америке
, в Европе
инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики - даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах - в разы больше. Это удивительно", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ
, посвящённом социальной поддержке граждан.
Он добавил, что российские власти все равно должны реагировать на показатели инфляции.
"Хотя, честно говоря, для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного не происходит", - отметил глава государства.
"Рост, которой (инфляции), как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.