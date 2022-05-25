https://ria.ru/20220525/inflyatsiya-1790688364.html

Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России

Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России - РИА Новости, 25.05.2022

Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России

Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:41

2022-05-25T19:00

инфляция

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин."Текущий год - непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11%. Но когда я говорю" непростой" - это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики - даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах - в разы больше. Это удивительно", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, посвящённом социальной поддержке граждан.Он добавил, что российские власти все равно должны реагировать на показатели инфляции."Хотя, честно говоря, для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного не происходит", - отметил глава государства."Рост, которой (инфляции), как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

https://ria.ru/20220525/mrot-1790690875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, владимир путин, россия