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Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России - РИА Новости, 25.05.2022
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России
Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:41
2022-05-25T19:00
инфляция
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин."Текущий год - непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11%. Но когда я говорю" непростой" - это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики - даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах - в разы больше. Это удивительно", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, посвящённом социальной поддержке граждан.Он добавил, что российские власти все равно должны реагировать на показатели инфляции."Хотя, честно говоря, для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного не происходит", - отметил глава государства."Рост, которой (инфляции), как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
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инфляция, экономика, владимир путин, россия
17:41 25.05.2022 (обновлено: 19:00 25.05.2022)
 
Путин заявил о замедлении роста уровня инфляции в России

Президент Путин: рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Текущий год - непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11%. Но когда я говорю" непростой" - это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики - даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах - в разы больше. Это удивительно", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, посвящённом социальной поддержке граждан.
Он добавил, что российские власти все равно должны реагировать на показатели инфляции.
"Хотя, честно говоря, для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного не происходит", - отметил глава государства.
"Рост, которой (инфляции), как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
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