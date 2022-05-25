https://ria.ru/20220525/gruzoperevozki-1790587926.html

Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост

Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост - РИА Новости, 25.05.2022

Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост

Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:06

2022-05-25T12:06

2022-05-25T12:06

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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в Россию и экспортных из РФ и стран Евразийского-экономического союза (ЕАЭС) в Китай.Об этом сообщил глава компании Алексей Гром на заседании рабочей группы Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, передает агентство "Прайм"."Я думаю, что объем перевозок, как импортных из Китая в Россию, так и экспортных из России и стран ЕАЭС в Китай сегодня демонстрирует серьезную динамику и рост. Это является хорошей моделью сегодня для построения новых логистических схем, может быть для возникновения новых игроков на рынке перевозок на нашем континенте", — отметил Гром.По его словам, на фоне этого увеличивается доля оплаты за услуги в условно новых валютах. "Например, мы не так давно начали обслуживать наших клиентов с расчетами в китайских юанях, и тоже считаем, что это неотъемлемая часть нашей логистической деятельности", — рассказал глава ОТЛК ЕРА.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай