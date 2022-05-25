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Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост
Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост - РИА Новости, 25.05.2022
Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост
Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:06
2022-05-25T12:06
2022-05-25T12:06
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в Россию и экспортных из РФ и стран Евразийского-экономического союза (ЕАЭС) в Китай.Об этом сообщил глава компании Алексей Гром на заседании рабочей группы Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, передает агентство "Прайм"."Я думаю, что объем перевозок, как импортных из Китая в Россию, так и экспортных из России и стран ЕАЭС в Китай сегодня демонстрирует серьезную динамику и рост. Это является хорошей моделью сегодня для построения новых логистических схем, может быть для возникновения новых игроков на рынке перевозок на нашем континенте", — отметил Гром.По его словам, на фоне этого увеличивается доля оплаты за услуги в условно новых валютах. "Например, мы не так давно начали обслуживать наших клиентов с расчетами в китайских юанях, и тоже считаем, что это неотъемлемая часть нашей логистической деятельности", — рассказал глава ОТЛК ЕРА.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай
МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в Россию и экспортных из РФ и стран Евразийского-экономического союза (ЕАЭС) в Китай.
Об этом сообщил глава компании Алексей Гром на заседании рабочей группы Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, передает агентство "Прайм".
"Я думаю, что объем перевозок, как импортных из Китая в Россию, так и экспортных из России и стран ЕАЭС в Китай сегодня демонстрирует серьезную динамику и рост. Это является хорошей моделью сегодня для построения новых логистических схем, может быть для возникновения новых игроков на рынке перевозок на нашем континенте", — отметил Гром.
По его словам, на фоне этого увеличивается доля оплаты за услуги в условно новых валютах. "Например, мы не так давно начали обслуживать наших клиентов с расчетами в китайских юанях, и тоже считаем, что это неотъемлемая часть нашей логистической деятельности", — рассказал глава ОТЛК ЕРА.