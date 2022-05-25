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Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост - РИА Новости, 25.05.2022
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Россия-Китай: Главное
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Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост
Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост - РИА Новости, 25.05.2022
Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост
Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:06
2022-05-25T12:06
россия-китай: главное
экономика
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китай
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в Россию и экспортных из РФ и стран Евразийского-экономического союза (ЕАЭС) в Китай.Об этом сообщил глава компании Алексей Гром на заседании рабочей группы Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, передает агентство "Прайм"."Я думаю, что объем перевозок, как импортных из Китая в Россию, так и экспортных из России и стран ЕАЭС в Китай сегодня демонстрирует серьезную динамику и рост. Это является хорошей моделью сегодня для построения новых логистических схем, может быть для возникновения новых игроков на рынке перевозок на нашем континенте", — отметил Гром.По его словам, на фоне этого увеличивается доля оплаты за услуги в условно новых валютах. "Например, мы не так давно начали обслуживать наших клиентов с расчетами в китайских юанях, и тоже считаем, что это неотъемлемая часть нашей логистической деятельности", — рассказал глава ОТЛК ЕРА.
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экономика, россия, китай
12:06 25.05.2022
 

Экспортно-импортные грузоперевозки РФ-Китай показывают существенный рост

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА") фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в Россию и экспортных из РФ и стран Евразийского-экономического союза (ЕАЭС) в Китай.
Об этом сообщил глава компании Алексей Гром на заседании рабочей группы Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, передает агентство "Прайм".
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"Я думаю, что объем перевозок, как импортных из Китая в Россию, так и экспортных из России и стран ЕАЭС в Китай сегодня демонстрирует серьезную динамику и рост. Это является хорошей моделью сегодня для построения новых логистических схем, может быть для возникновения новых игроков на рынке перевозок на нашем континенте", — отметил Гром.
По его словам, на фоне этого увеличивается доля оплаты за услуги в условно новых валютах. "Например, мы не так давно начали обслуживать наших клиентов с расчетами в китайских юанях, и тоже считаем, что это неотъемлемая часть нашей логистической деятельности", — рассказал глава ОТЛК ЕРА.
 
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