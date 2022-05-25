Рейтинг@Mail.ru
Южноафриканская оппозиция потребовала от Франции уйти с континента - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/frantsiya-1790609952.html
Южноафриканская оппозиция потребовала от Франции уйти с континента
Южноафриканская оппозиция потребовала от Франции уйти с континента - РИА Новости, 25.05.2022
Южноафриканская оппозиция потребовала от Франции уйти с континента
Франция должна немедленно покинуть африканский континент, поскольку она разрушает его экономику, заявил РИА Новости национальный представитель оппозиционной... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:41
2022-05-25T13:41
в мире
франция
претория
африка
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96a9b618e41dcc1f82a5db756cbffe1f.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Франция должна немедленно покинуть африканский континент, поскольку она разрушает его экономику, заявил РИА Новости национальный представитель оппозиционной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" (Economic Freedom Fighters, EFF) Синаво Тамбо."Сегодня исполняется 59 лет четырем странам Африканского союза, и эта дата побуждает к экономической интеграции. В этот день пикетируем посольство Франции в Претории, так как мы хотим и требуем, чтобы Франция ушла с африканского континента", - сказал Тамбо.В EFF считают, что Франции пора полностью уйти из Африки, так как с ее присутствием не будет прогресса, а бывшие французские колонии продолжат оставаться колониями из-за вмешательства Парижа в их внутренние дела. Партия призвала все африканские страны, которые хотели бы увидеть прогресс, объединиться в своем призыве к Франции оставить континент в покое."Франция продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства. Они совершают убийства и поощряют военные перевороты. Мы призываем Францию уйти с африканского континента и выйти из его экономик", - подчеркнул собеседник агентства.Тамбо отметил, что пикет "Борцов за экономическую свободу" проходит у посольства Франции в столице ЮАР 25 мая, когда мир отмечает День Африки.Оппозиционная южноафриканская политическая партия EFF обычно определяется как крайне левая и панафриканская. Она была основана бывшим президентом Молодежной лиги Африканского национального конгресса (ANCYL) Джулиусом Малемой и его союзниками в 2013 году. Малема является президентом EFF, а сама партия представлена в обеих палатах южноафриканского парламента.
https://ria.ru/20220520/evrosoyuz-1789719944.html
https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html
франция
претория
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78e2d4d920d6a79f33a64eaa54f88bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, претория, африка, африканский союз
13:41 25.05.2022
 
Южноафриканская оппозиция потребовала от Франции уйти с континента

Представитель EFF Синаво Тамбо потребовал от Франции уйти с африканского континента

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПретория, ЮАР
Претория, ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Претория, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Франция должна немедленно покинуть африканский континент, поскольку она разрушает его экономику, заявил РИА Новости национальный представитель оппозиционной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" (Economic Freedom Fighters, EFF) Синаво Тамбо.
"Сегодня исполняется 59 лет четырем странам Африканского союза, и эта дата побуждает к экономической интеграции. В этот день пикетируем посольство Франции в Претории, так как мы хотим и требуем, чтобы Франция ушла с африканского континента", - сказал Тамбо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 13:56
России не симпатична попытка ЕС доминировать в Африке, заявил Лавров
В EFF считают, что Франции пора полностью уйти из Африки, так как с ее присутствием не будет прогресса, а бывшие французские колонии продолжат оставаться колониями из-за вмешательства Парижа в их внутренние дела. Партия призвала все африканские страны, которые хотели бы увидеть прогресс, объединиться в своем призыве к Франции оставить континент в покое.
"Франция продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства. Они совершают убийства и поощряют военные перевороты. Мы призываем Францию уйти с африканского континента и выйти из его экономик", - подчеркнул собеседник агентства.
Тамбо отметил, что пикет "Борцов за экономическую свободу" проходит у посольства Франции в столице ЮАР 25 мая, когда мир отмечает День Африки.
Оппозиционная южноафриканская политическая партия EFF обычно определяется как крайне левая и панафриканская. Она была основана бывшим президентом Молодежной лиги Африканского национального конгресса (ANCYL) Джулиусом Малемой и его союзниками в 2013 году. Малема является президентом EFF, а сама партия представлена в обеих палатах южноафриканского парламента.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 03:36
Запад требует от Африки осудить Россию, заявил посол в Анголе
 
В миреФранцияПреторияАфрикаАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала