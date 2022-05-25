Южноафриканская оппозиция потребовала от Франции уйти с континента
Представитель EFF Синаво Тамбо потребовал от Франции уйти с африканского континента
Претория, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Франция должна немедленно покинуть африканский континент, поскольку она разрушает его экономику, заявил РИА Новости национальный представитель оппозиционной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" (Economic Freedom Fighters, EFF) Синаво Тамбо.
"Сегодня исполняется 59 лет четырем странам Африканского союза, и эта дата побуждает к экономической интеграции. В этот день пикетируем посольство Франции в Претории, так как мы хотим и требуем, чтобы Франция ушла с африканского континента", - сказал Тамбо.
В EFF считают, что Франции пора полностью уйти из Африки, так как с ее присутствием не будет прогресса, а бывшие французские колонии продолжат оставаться колониями из-за вмешательства Парижа в их внутренние дела. Партия призвала все африканские страны, которые хотели бы увидеть прогресс, объединиться в своем призыве к Франции оставить континент в покое.
"Франция продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства. Они совершают убийства и поощряют военные перевороты. Мы призываем Францию уйти с африканского континента и выйти из его экономик", - подчеркнул собеседник агентства.
Тамбо отметил, что пикет "Борцов за экономическую свободу" проходит у посольства Франции в столице ЮАР 25 мая, когда мир отмечает День Африки.
Оппозиционная южноафриканская политическая партия EFF обычно определяется как крайне левая и панафриканская. Она была основана бывшим президентом Молодежной лиги Африканского национального конгресса (ANCYL) Джулиусом Малемой и его союзниками в 2013 году. Малема является президентом EFF, а сама партия представлена в обеих палатах южноафриканского парламента.