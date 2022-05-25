https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html

Проекты развития транспорта Ленобласти получили федеральную поддержку

Проекты развития транспорта Ленобласти получили федеральную поддержку - РИА Новости, 25.05.2022

Проекты развития транспорта Ленобласти получили федеральную поддержку

Проекты по строительству в Ленинградской области и Санкт-Петербурге широтной магистрали скоростного движения, моста в Подпорожье, а также проекты создания... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:06

2022-05-25T16:06

2022-05-25T16:06

ленинградская область

ленинградская область

сергей харлашкин

экономика

совет федерации рф

санкт-петербург

подпорожье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Проекты по строительству в Ленинградской области и Санкт-Петербурге широтной магистрали скоростного движения, моста в Подпорожье, а также проекты создания современных трамвайных маршрутов, которые соединят Всеволожский район Ленинградской области с Санкт-Петербургом, получили поддержку на федеральном уровне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, предложения по развитию транспортной структуры области озвучил на прошедших в Совете Федерации днях Ленинградской области заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.Он обратил внимание на необходимость федеральной поддержки строительства пятого и шестого этапов Широтной скоростной магистрали (шестиполосной трассы общей протяженностью 27,4 километра) - подключения Мурманского и Колтушского шоссе. По его словам, за счет реализации проекта будет серьезно разгружена эта часть агломерации города и области. Расчеты уже сейчас показывают, что интенсивность движения в сторону Мурманского шоссе составит около 30 тысяч машин в сутки.Также Харлашкин отдельно акцентировал внимание на строительстве второй очереди моста через Свирь в Подпорожье. Это необходимо, чтобы вывести грузовой транзит из города после завершения возведения самого моста в следующем году. Регион также выступил с инициативой предоставления средств на ремонт региональных трасс, задействованных при стройке федеральных дорог. Объем средств на восстановление 240 километров составляет порядка 4,5 миллиардов рублей.Транспорт"Для развития территории агломерации также определены два приоритетных трамвайных маршрута, которые соединят Всеволожск и Новосаратовку со станциями метро в Петербурге. В перспективе численность населения здесь вырастет до 200 тысяч человек. Стоимость трамвайных линий составляет примерно 15 и 18 миллиардов рублей соответственно. Предполагается реализация проектов за счет трансфертов из федерального бюджета, регионального бюджета и средств концессионера", — сообщили в пресс-службе областной администрации.Там отметили, что еще один важный для Ленинградской области проект — строительство метро в Кудрово. В регионе уже зарезервированы земельные участки под депо. Область также рассчитывает на федеральную поддержку в решении вопроса со строительством метро.Отдельной большой темой доклада областного чиновника стали взаимоотношения дорожников и крупных электросетевых компаний: область настаивает, что переустройство линий электропередачи должно идти в рамках контракта на стройку в имущественной форме. Предлагаемая "сетевиками" денежная форма серьезно удорожает каждый дорожный проект и, следовательно, тормозит сроки его реализации."По результатам будут сформированы решения, которые войдут в постановление Совета Федерации по итогам дней Ленинградской области. На его основе будет продолжена дальнейшая работа. По последнему вопросу запланировали провести специальную рабочую встречу в июне", — пояснил представитель областной администрации.РеакцияВ пресс-службе сообщили, что по итогам доклада было решено рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в государственную программу "Развитие транспортной системы" мероприятия по реализации 5 и 6 этапов строительства "Широтной магистрали скоростного движения" с привлечением внебюджетных источников финансирования, а также с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита. Кроме того предложено рассмотреть вопрос о выделении в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" бюджетных ассигнований на финансирование реализации строительства второй очереди моста через реку Свирь.

https://ria.ru/20211207/drozdenko-1762618875.html

https://ria.ru/20220117/stroyki-1768271648.html

https://ria.ru/20220421/lenoblast-1784672170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, сергей харлашкин, экономика, совет федерации рф, санкт-петербург, подпорожье