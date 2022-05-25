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Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:18
2022-05-25T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
сергей лавров
донбасс
россия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе.По словам дипломата, если Киеву не предоставят ракетные вооружения, все станет еще хуже.На фоне специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.
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в мире, сергей шойгу, сергей лавров, донбасс, россия, украина, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
16:18 25.05.2022 (обновлено: 17:35 25.05.2022)
 
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе.
"Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха", — заявил он во время выступления на Всемирном экономическом форуме "Украина и ЕС: выиграют все".
По словам дипломата, если Киеву не предоставят ракетные вооружения, все станет еще хуже.
На фоне специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:29Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуСергей ЛавровДонбассРоссияУкраинаЕвросоюзМИД УкраиныДмитрий КулебаВооруженные силы Украины
 
 
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