https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:18
2022-05-25T16:18
2022-05-25T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
сергей лавров
донбасс
россия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе.По словам дипломата, если Киеву не предоставят ракетные вооружения, все станет еще хуже.На фоне специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220525/strakh-1790607147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:18 25.05.2022 (обновлено: 17:35 25.05.2022)
Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ