https://ria.ru/20220525/donbass-1790659923.html

Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022

Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:18

2022-05-25T16:18

2022-05-25T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе.По словам дипломата, если Киеву не предоставят ракетные вооружения, все станет еще хуже.На фоне специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220525/strakh-1790607147.html

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Ольга Маркова

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