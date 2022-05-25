12:46 25.05.2022 (обновлено: 12:47 25.05.2022)
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике
Минздрав ЛНР: ВОЗ восемь лет игнорирует проблемы по оказанию медпомощи жителям республики
Луганская многопрофильная больница №4. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании проблем, связанных с оказанием медицинской помощи жителям ЛНР.
Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности". Вопрос поставок инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ и СПИДом власти ЛНР обсуждают с представителями РФ.
"Всемирная организация здравоохранения в течение восьми лет игнорирует проблемы по оказанию медицинской помощи населению Луганской народной республики, игнорируя те проблемы, которые возникают с обстрелами вооруженными силами Украины", - рассказала Пащенко журналистам.
Она уточнила, что на данный момент в республике более 11,5 тысячи пострадавших в результате конфликта в Донбассе, среди них есть и дети.
"Это более 120 детей, которые получили ранения, это 40 детей, которые погибли, при этом реакция Всемирной организации здравоохранения у нас отсутствует, и какая-либо помощь по этому поводу также отсутствует. Я хочу обратить внимание, что также Всемирная организация здравоохранения должна повлиять на ситуацию по поставкам (лекарств от международных гуманитарных миссий - ред.)", - пояснила министр.