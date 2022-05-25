Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике - РИА Новости, 25.05.2022
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике
Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании проблем, связанных с... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:46
2022-05-25T12:47
в мире
донбасс
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303689_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_9a4e025c31f77f455a19a4825adecd7e.jpg
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании проблем, связанных с оказанием медицинской помощи жителям ЛНР.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности". Вопрос поставок инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ и СПИДом власти ЛНР обсуждают с представителями РФ."Всемирная организация здравоохранения в течение восьми лет игнорирует проблемы по оказанию медицинской помощи населению Луганской народной республики, игнорируя те проблемы, которые возникают с обстрелами вооруженными силами Украины", - рассказала Пащенко журналистам.Она уточнила, что на данный момент в республике более 11,5 тысячи пострадавших в результате конфликта в Донбассе, среди них есть и дети."Это более 120 детей, которые получили ранения, это 40 детей, которые погибли, при этом реакция Всемирной организации здравоохранения у нас отсутствует, и какая-либо помощь по этому поводу также отсутствует. Я хочу обратить внимание, что также Всемирная организация здравоохранения должна повлиять на ситуацию по поставкам (лекарств от международных гуманитарных миссий - ред.)", - пояснила министр.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790591537.html
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790345093.html
донбасс
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303689_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_75644310bf2e8e89a8b4c698068e4705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
12:46 25.05.2022 (обновлено: 12:47 25.05.2022)
 
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике

Минздрав ЛНР: ВОЗ восемь лет игнорирует проблемы по оказанию медпомощи жителям республики

© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4
Луганская многопрофильная больница №4 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании проблем, связанных с оказанием медицинской помощи жителям ЛНР.
Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности". Вопрос поставок инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ и СПИДом власти ЛНР обсуждают с представителями РФ.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:19
ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс
"Всемирная организация здравоохранения в течение восьми лет игнорирует проблемы по оказанию медицинской помощи населению Луганской народной республики, игнорируя те проблемы, которые возникают с обстрелами вооруженными силами Украины", - рассказала Пащенко журналистам.
Она уточнила, что на данный момент в республике более 11,5 тысячи пострадавших в результате конфликта в Донбассе, среди них есть и дети.
"Это более 120 детей, которые получили ранения, это 40 детей, которые погибли, при этом реакция Всемирной организации здравоохранения у нас отсутствует, и какая-либо помощь по этому поводу также отсутствует. Я хочу обратить внимание, что также Всемирная организация здравоохранения должна повлиять на ситуацию по поставкам (лекарств от международных гуманитарных миссий - ред.)", - пояснила министр.
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 11:47
Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику
 
В миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала