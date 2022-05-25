https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html

ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике

ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике - РИА Новости, 25.05.2022

ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике

Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании проблем, связанных с... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:46

2022-05-25T12:46

2022-05-25T12:47

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донбасс

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании проблем, связанных с оказанием медицинской помощи жителям ЛНР.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности". Вопрос поставок инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ и СПИДом власти ЛНР обсуждают с представителями РФ."Всемирная организация здравоохранения в течение восьми лет игнорирует проблемы по оказанию медицинской помощи населению Луганской народной республики, игнорируя те проблемы, которые возникают с обстрелами вооруженными силами Украины", - рассказала Пащенко журналистам.Она уточнила, что на данный момент в республике более 11,5 тысячи пострадавших в результате конфликта в Донбассе, среди них есть и дети."Это более 120 детей, которые получили ранения, это 40 детей, которые погибли, при этом реакция Всемирной организации здравоохранения у нас отсутствует, и какая-либо помощь по этому поводу также отсутствует. Я хочу обратить внимание, что также Всемирная организация здравоохранения должна повлиять на ситуацию по поставкам (лекарств от международных гуманитарных миссий - ред.)", - пояснила министр.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790591537.html

https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790345093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины