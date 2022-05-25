В ДНР заявили о прямом попадании боеприпаса ВСУ в институт цветных металлов
В ДНР заявили о попадании снаряда при обстреле со стороны ВСУ в институт цветных металлов
Женщина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Прямое попадание боеприпаса в Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов зафиксировано в результате ночного обстрела, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в "Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов" по адресу: пр. Весёлый, 1, поселок Грабари Куйбышевского района г. Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу во вторник, в 22.00 мск, по данным представительства, было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что в результате ночного обстрела поврежден ясли-сад.
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