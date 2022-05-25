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В ДНР заявили о прямом попадании боеприпаса ВСУ в институт цветных металлов - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/donbass-1790584122.html
В ДНР заявили о прямом попадании боеприпаса ВСУ в институт цветных металлов
В ДНР заявили о прямом попадании боеприпаса ВСУ в институт цветных металлов - РИА Новости, 25.05.2022
В ДНР заявили о прямом попадании боеприпаса ВСУ в институт цветных металлов
Прямое попадание боеприпаса в Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов зафиксировано в результате ночного... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:54
2022-05-25T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Прямое попадание боеприпаса в Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов зафиксировано в результате ночного обстрела, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в "Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов" по адресу: пр. Весёлый, 1, поселок Грабари Куйбышевского района г. Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу во вторник, в 22.00 мск, по данным представительства, было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что в результате ночного обстрела поврежден ясли-сад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/donetsk-1790577431.html
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, сцкк
11:54 25.05.2022
 
В ДНР заявили о прямом попадании боеприпаса ВСУ в институт цветных металлов

В ДНР заявили о попадании снаряда при обстреле со стороны ВСУ в институт цветных металлов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина демонстрирует осколки снаряда
Женщина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Прямое попадание боеприпаса в Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов зафиксировано в результате ночного обстрела, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в "Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов" по адресу: пр. Весёлый, 1, поселок Грабари Куйбышевского района г. Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу во вторник, в 22.00 мск, по данным представительства, было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что в результате ночного обстрела поврежден ясли-сад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:06Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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