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Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет "Град" - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/donbass-1790576694.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет "Град"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет "Град" - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет "Град"
Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел был зафиксирован в 9.50 мск, было также выпущено пять ракет.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/dolomitnoe-1790540182.html
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ясиноватая
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
11:31 25.05.2022
 
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет "Град"

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:28Специальная военная операция на Украине
ВСУ дважды обстреляли Доломитное в ДНР менее чем за час
Предыдущий обстрел был зафиксирован в 9.50 мск, было также выпущено пять ракет.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дома в поселке Лозовое города Донецка - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 22:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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