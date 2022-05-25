https://ria.ru/20220525/donbass-1790548234.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных
Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:10
2022-05-25T10:10
2022-05-25T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 27 человек личного состава, восемь бронетранспортеров, один танк, семь единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html
https://ria.ru/20220525/donbass-1790542082.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:10 25.05.2022 (обновлено: 10:17 25.05.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 27 украинских военных и танка