https://ria.ru/20220525/donbass-1790548234.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных

Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:10

2022-05-25T10:10

2022-05-25T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 27 человек личного состава, восемь бронетранспортеров, один танк, семь единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html

https://ria.ru/20220525/donbass-1790542082.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс