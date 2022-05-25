Рейтинг@Mail.ru
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/donbass-1790548234.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных - РИА Новости, 25.05.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных
Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:10
2022-05-25T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285771_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_60af3ebafbc414d5cfed3417567a56b7.jpg
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 27 человек личного состава, восемь бронетранспортеров, один танк, семь единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html
https://ria.ru/20220525/donbass-1790542082.html
луганская народная республика
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b469bc19f674bdf7d858f81d18ab342c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:10 25.05.2022 (обновлено: 10:17 25.05.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 27 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 27 украинских военных и танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР
Артиллеристы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Артиллеристы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 27 человек, восемь бронетранспортеров и танк, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 27 человек личного состава, восемь бронетранспортеров, один танк, семь единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
В освобожденном Светлодарске местные жители встречают Народную милицию ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:39Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Освобожденная Тошковка после отступления украинских войск
Вчера, 09:36Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР освободили Тошковку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала