https://ria.ru/20220525/donbass-1790547813.html

Силы ЛНР освободили Луганское

Силы ЛНР освободили Луганское - РИА Новости, 25.05.2022

Силы ЛНР освободили Луганское

Силы Луганской Народной Республики за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта, следует из заявления официального представителя Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:09

2022-05-25T10:09

2022-05-25T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

светлодарск

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ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта, следует из заявления официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко по обстановке на 25 мая."Освободительный марш Народной милиции продолжается, так вчера подразделениями оборонного ведомства были освобождены населенные пункты Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковка", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.О взятии Светлодарска под оперативный контроль накануне сообщила и Народная милиция Донецкой Народной Республики. На здании мэрии подняли российский флаг. В этом городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.Луганское — достаточно крупное село в окрестностях Светлодарска. Кроме того, это важный пункт в наступлении на Артемовск, ныне Бахмут.На видеозаписи, сделанной в Тошковке, Филипоненко продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/dnr-1790554773.html

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790512733.html

луганская народная республика

россия

светлодарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, светлодарск