https://ria.ru/20220525/donbass-1790535333.html

В Донецке и Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

В Донецке и Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 25.05.2022

В Донецке и Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

Два человека получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:51

2022-05-25T08:51

2022-05-25T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Два человека получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация о ранении мирного жителя 1988 г.р. в результате вчерашнего обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Административный Куйбышевского района Донецка по адресу: ул. Зуевская, 19 "а", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.По информации штаба, еще один мирный житель ранен в Ясиноватой. Это 72-летний мужчина, проживавший по адресу улица Лесная, 134, уточнил штаб.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790530333.html

https://ria.ru/20220524/obstrel-1790510499.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк