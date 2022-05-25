08:15 25.05.2022 (обновлено: 09:45 25.05.2022)
Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Светлодарской дуге в Донбассе
Посол ЛНР в России Мирошник заявил о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
Подбитый БТР ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии взломали оборону ВСУ на Светлодарской дуге, сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Украинская оборона сыплется. <…> В Горском котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки", — говорится в публикации.
Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск находится под полным огневым контролем союзных сил. Это привело к практически полной невозможности снабжения и ротации украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.
По информации местных жителей, военнослужащие ВСУ накануне вечером и ночью пытались покинуть пригород Лисичанска — город Приволье и село Шепилово. Те, кто хочет пробраться через поля, попадают под обстрел.
"Какая часть украинских военных формирований покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока не известно, но тенденция видна отчетливо", — отметил Мирошник.
По его оценке, после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль населенных пунктов "некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась".
Накануне стало известно, что Светлодарск перешел под оперативный контроль союзных сил, на здании мэрии подняли российский флаг. Этот город располагается в 18 километрах от Дебальцево. Там находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.