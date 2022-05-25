https://ria.ru/20220525/donbass-1790531861.html

Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Светлодарской дуге в Донбассе

Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Светлодарской дуге в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022

Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Светлодарской дуге в Донбассе

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии взломали оборону ВСУ на Светлодарской дуге, сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:15

2022-05-25T08:15

2022-05-25T09:45

в мире

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

родион мирошник

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии взломали оборону ВСУ на Светлодарской дуге, сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск находится под полным огневым контролем союзных сил. Это привело к практически полной невозможности снабжения и ротации украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.По информации местных жителей, военнослужащие ВСУ накануне вечером и ночью пытались покинуть пригород Лисичанска — город Приволье и село Шепилово. Те, кто хочет пробраться через поля, попадают под обстрел."Какая часть украинских военных формирований покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока не известно, но тенденция видна отчетливо", — отметил Мирошник.По его оценке, после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль населенных пунктов "некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась".Накануне стало известно, что Светлодарск перешел под оперативный контроль союзных сил, на здании мэрии подняли российский флаг. Этот город располагается в 18 километрах от Дебальцево. Там находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/kadyrov-1790494679.html

https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790296480.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, родион мирошник