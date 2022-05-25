https://ria.ru/20220525/donbass-1790530333.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в среду утром обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:03

2022-05-25T08:03

2022-05-25T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 07.20 выпустили по Ясиноватой пять мин калибром 120 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/obstrel-1790510499.html

https://ria.ru/20220524/obstrel-1790509167.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина