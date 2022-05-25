https://ria.ru/20220525/dolomitnoe-1790601760.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Доломитному

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Доломитному - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Доломитному

Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:00

2022-05-25T13:00

2022-05-25T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема – населенный пункт Доломитное: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщали, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Доломитному 30 ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс