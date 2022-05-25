https://ria.ru/20220525/dolomitnoe-1790540182.html

ВСУ дважды обстреляли Доломитное в ДНР менее чем за час

ВСУ дважды обстреляли Доломитное в ДНР менее чем за час - РИА Новости, 25.05.2022

ВСУ дважды обстреляли Доломитное в ДНР менее чем за час

Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град" и две мины калибром... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:28

2022-05-25T09:28

2022-05-25T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град" и две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено 2 мины калибром 120 мм; 08:40 – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр