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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики, выпустив 292 боеприпаса, ранены два мирных жителя, сообщает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:14

2022-05-25T09:14

2022-05-25T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики, выпустив 292 боеприпаса, ранены два мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 292 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины 1988 г.р и женщины 1968 г.р. в Куйбышевском р-не Донецка и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика