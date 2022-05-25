https://ria.ru/20220525/demontirovali-1790658530.html

В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault

В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault - РИА Новости, 25.05.2022

В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault

Вывеску и логотип Renault демонтировали со здания автомобильного завода на Волгоградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:15

2022-05-25T16:15

2022-05-25T16:17

экономика

сергей собянин

москва

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

авто

renault

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вывеску и логотип Renault демонтировали со здания автомобильного завода на Волгоградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Рабочие уже сняли буквы демонтированной вывески автомобильной компании Renault у главного здания на территории завода ЗАО "Рено Россия" в Москве и увозят их. Кроме того, были демонтированы все логотипы Renault, располагавшиеся на здании и на территории завода, перешедшего в собственность правительства Москвы.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗ" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.

https://ria.ru/20220524/avtovaz-1790349161.html

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экономика, сергей собянин, москва, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", авто, renault