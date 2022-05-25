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В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault - РИА Новости, 25.05.2022
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В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault
В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault
Вывеску и логотип Renault демонтировали со здания автомобильного завода на Волгоградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:15
2022-05-25T16:17
экономика
сергей собянин
москва
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
авто
renault
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вывеску и логотип Renault демонтировали со здания автомобильного завода на Волгоградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Рабочие уже сняли буквы демонтированной вывески автомобильной компании Renault у главного здания на территории завода ЗАО "Рено Россия" в Москве и увозят их. Кроме того, были демонтированы все логотипы Renault, располагавшиеся на здании и на территории завода, перешедшего в собственность правительства Москвы.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗ" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
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экономика, сергей собянин, москва, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", авто, renault
16:15 25.05.2022 (обновлено: 16:17 25.05.2022)
 
В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault

В Москве демонтировали вывеску и логотипы бывшего завода Renault

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДемонтированные логотипы Renault
Демонтированные логотипы Renault - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Демонтированные логотипы Renault. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вывеску и логотип Renault демонтировали со здания автомобильного завода на Волгоградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Рабочие уже сняли буквы демонтированной вывески автомобильной компании Renault у главного здания на территории завода ЗАО "Рено Россия" в Москве и увозят их. Кроме того, были демонтированы все логотипы Renault, располагавшиеся на здании и на территории завода, перешедшего в собственность правительства Москвы.
На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗ" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 12:01
Производство на "АвтоВАЗе" запустят в начале июня
 
ЭкономикаСергей СобянинМоскваАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"АвтоRenault
 
 
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